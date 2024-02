Kongehuset kan over for Billed Bladet bekræfte, at dronning Margrethes hofdame Jette Nordam har fratrådt sin stilling.

Jette Nordam har fratrådt stillingen i forbindelse med tronskiftet, lyder det.

Så nu er der kun tre hofdamer tilbage hos dronningen.

Jette Nordam (yderst til venstre) er nu stoppet i stilling som kammerdame for dronningen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Jette Nordam (yderst til venstre) er nu stoppet i stilling som kammerdame for dronningen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Der er tale om oberstinde Annette de Scheel, Henriette Obel og Annelise Wern.

Jette Nordam kom til i 2018 som hofdame for dronning Margrethe.

Hun har haft stillinger i Udenrigsministeriet, EU og NATO.

I 2013 arbejde Jette Nordam som Danmarks ambassadør i Finland.

Dronningens hofdamer blev alle udnævnt til kammerdamer, inden dronningen abdicerede i januar.

Jette Nordam har haft flere topposter i Danmark. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Jette Nordam har haft flere topposter i Danmark. Foto: Bjarne Lüthcke

Selvom det nu er kong Frederik, der er regent, er dronning Margrethe bestemt ikke begyndt at ligge på den lade side.

Onsdag var hun til stede ved åbningen af den franske skole på Frederiksberg, der har navn efter hendes afdøde mand, prins Henrik.

Her afslørede dronningen også en buste af sin afdøde mand, der pryder skolens hal.