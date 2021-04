På Buckingham Palace håber man på tredje uge, at dønningerne efter Meghan og Harrys store interview vil lægge sig. Men det er historien, der bare ikke vil dø.

Så snart der er faldet nogenlunde ro over gemytterne, trækker endnu en kilde i en løs tråd – og straks begynder rygterne igen at løbe.

Denne gang er det hertuginde Kates onkel, der har givet den royale krise kunstigt åndedræt.

I et interview med Dailymail kalder Kates 55-årige onkel, Gary Goldsmith, Meghan »manipulerende«.

Kate er en engel, bedyrer hendes onkel. Her ses hertuginden med sin mand, prins William. Foto Ben Birchalli. Foto: POOL Vis mere Kate er en engel, bedyrer hendes onkel. Her ses hertuginden med sin mand, prins William. Foto Ben Birchalli. Foto: POOL

Til avisen siger han, at han ikke ét sekund tror på Meghans forklaringer til Oprah Winfrey om, at hertuginde Kate fik Meghan til at græde.

I årevis har rygterne floreret om, hvordan det var Meghan, der fik sin svigerinde til at bryde sammen i gråd kort før Meghan og Harrys bryllup i maj 2018.

Men til Oprah Winfrey fortalte Meghan Markle, at virkeligheden de facto var stik modsat.

»Få dage før brylluppet var hun (Kate, red.) ked af noget, der angik spørgsmålet om kjolerne til blomsterpigerne, og det fik mig til at græde. Det gjorde virkelig ondt,« sagde Meghan under interviewet.

Gary Goldsmith på vej til Pippa Middeltons bryllup i 2017. Foto Justin TALLIS Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Gary Goldsmith på vej til Pippa Middeltons bryllup i 2017. Foto Justin TALLIS Foto: JUSTIN TALLIS

Men den historie tror hertuginden af Cambridges onkel altså ikke på. Ikke at han overværede situationen, men som han siger til Dailymail:

»Jeg tror ikke et ord, der kommer ud af hendes (Meghans, red.) mund.«

Derimod kalder han hende »manipulerende«, hvilket han dog ikke mener, man kan bebrejde hende, for som Gary Goldsmith udtrykker det:

»Hun er jo en Hollywood-stjerne. Du kan ikke bebrejde en tiger, at den bider hovedet af et lam,« siger han og fortsætter:

Harry og Meghan under det famøse interview med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere Harry og Meghan under det famøse interview med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS

»Hun er skuespiller og ved, hvordan hun skal manipulere sit publikum.«

Gary Goldsmith, der er Kates morbror, fremhæver, at han har kendt hertuginden, siden hun blev født, og garanterer, at der ikke er ondt skabt i hende.

»Hvis nogen har et hidsigt temperament, må det være Meghan. Kate ville have forsøgt at mane til ro,« siger han og bedyrer, at han til sin dødsdag vil kæmpe for sin nieces ære.

Dermed puster Gary Goldsmith til gløderne i det slumrende rygtebål. I den royale familie kan de kun håbe, at det denne gang var sidste gang, nogen havde behov for at rippe op i historierne, som kongehuset på ingen måde profiterer af.