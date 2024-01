Der er ingen norske politikere, der vil bede kong Harald om noget som helst.

»Jeg er meget glad for vores konge,« som Marie Sneve Martinussen, leder af partiet Rødt, udtrykker det.

Det norske medie Dagbladet har ellers spurgt sig for blandt de norske partier, der sædvanligvis betegner sig selv som republikanske: Altså er de modstandere af monarkiet.

Men selv her er der ingen, der giver udtryk for, at man vil bede kong Harald om at følge dronning Margrethes eksempel og overlade tronen til næste generation.

Kong Harald besøgte i sommer Dronning Margrethe i København. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Tidligere i denne uge slog den norske regent selv fast, at han ikke har gjort sig tanker i den retning.

»Jeg fastholder det, som jeg har sagt hele tiden. Jeg har aflagt ed til Stortinget, og det varer livet ud,« lød det fra kongen.

Og ifølge Dagbladet vil ingen af de såkaldte republikanske partier derfor presse kong Harald til at abdicere.

Her har man altså spurgt hos Rødt, hvor Marie Sneve Martinussen også siger:

Dronning Margrethe har overladt tronen til sin søn, der nu er kong Frederik. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

»Det er ikke verdens vigtigste sag for mig.«

Ligeledes har mediet spurgt hos Arbeiderpartiet og hos Venstre, hvor man ingen af stederne vil pille ved regentens status.

»Jeg er republikaner, men pensionsalderen for monarker har jeg ikke nogen stærk mening om,« siger Sveinung Rotevatn fra Venstre:

»Generelt er jeg jo for, at folk er i arbejde.«

86-årige kong Harald har regeret i Norge siden 17. januar 1991, altså i lige over 33 år, og han er den ældste monark i Europa.

Hans søn, kronprins Haakon, er 50 år.

Det var i sin nytårstale, at den tre år yngre dronning Margrethe ganske uventet meddelte, at hun efter eget ønske ville sætte punktum for 52 år på den danske trone.

Bare 14 dage senere – 14. januar i år – blev kong Frederik ny regent.