Den norske prinsesse Märtha Louise har fået en ny veninde, og venskabet vækker opsigt på internationale medier.

'At møde fantastiske mennesker, som får os til at vokse, er en livets gave, synes du ikke?', skriver prinsessen på Instagram under en selfie af hende og hendes nye veninde.

Og det er ikke hvem som helst, den norske prinsesse er blevet veninder med. Det skriver norske Dagbladet.

På billedet toner stjerneskuespilleren Gwyneth Paltrow nemlig storsmilende frem ved siden af Märtha Louise.

Vis dette opslag på Instagram Meeting amazing people that make us grow is such a gift of life, don’t you think? Meeting @gwynethpaltrow was such a gift. Your wisdom, strength, your clear vision and soft personality with a great sense of humor is so inspiring. Thank you for being who you are and for receiving us all with open arms. So looking forward to our next encounter. Who inspires you to grow? #newfriends #inspiring @shamandurek Et opslag delt af Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) den 15. Jul, 2019 kl. 12.02 PDT

'At møde Gwyneth Paltrow var netop en gave. Din visdom, styrke, dit klare syn og bløde personlighed med en god humoristisk sans er så inspirerende', skriver Märtha Louise og fortsætter:

'Tak for at være den, du er, og for at modtage os med åbne arme. Jeg ser frem til vores næste møde'.

Selfien med kærlighedserklæringen er gået verden rundt, og internationale medier som Daily Mail og Page Six har blandt andet skrevet om venskabet:

'Gwyneth Paltrow indleder venskab med kongelig', og 'Prinsesse Martha Louise af Norge nyder sommeren i Hamptons og har fået A-liste venner'.

Prinsessen besøgte Gwyneth Paltrow i skuespillerens hjem i Hamptons sammen med sin kæreste Derek Verrett.

Og det er Verrett, der har introduceret de to kvinder for hinanden.

Han er nemlig amerikansk shaman og arbejder som spirituel guide for blandt andre Gwyneth Paltrow.

Hans andre kunder tæller også skuespillerinderne Nina Dobrew og Rosario Dawson.