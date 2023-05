Sidste år besluttede det norske kongehus, i samråd med prinsesse Märtha Louise, at hun ikke længere skulle bruge sin prinsessetitel i kommercielle sammenhænge.

Det betød også, at Märtha Louise og hendes forlovede, Durek Verrett, droppede ideen om at tage patent på varemærket 'The Princess and the Shaman' i USA.

»Det er ikke længere passende for prinsessen at bruge denne titel, og det er derfor naturligt, at den (ansøgningen, red.) trækkes tilbage,« lød det fra prinsessens sekretær, Carina Scheele Carlsen, til TV 2 Norge.

Således var den sag afsluttet – og dog.

Patentansøgningen blev indsendt i slutningen af februar sidste år, skriver TV 2 Norge, men med udviklingen i mente, og ikke mindst ovenstående citat fra prinsessens privatsekretær, troede de fleste nok, at ansøgningen blev trukket tilbage.

Men i starten af 2023 kom det frem, at parret havde underskrevet papirerne, som den amerikanske patientstyrelse skulle bruge for at godkende ansøgningen.

Carina Scheele Carlsen måtte nok en gang forklare, og den lød, at parret kun søgte varemærket for at beskytte sig mod, at andre brugte det. De havde ingen planer om selv at bruge det.

Men selvom parret fortsat forsøgte at få ansøgningen godkendt, er det ikke lykkedes. Faktisk har den været under behandling i den amerikanske patentstyrelse helt frem til 1. maj i år.

Nu skriver TV 2 Norge så, at ansøgningen ikke længere er aktiv.

»Denne varemærkeansøgning blev afvist eller erklæret ugyldig af kontoret, og ansøgningen er ikke længere aktiv,« lydet det i papirerne, som mediet har set.

Årsagen skulle være, at patentstyrelsen ikke har fået alle de informationer fra parret, som de har bedt om. Men Durek Verrett og Märtha Louise giver ikke op.

»Der er stadig et ønske om det samme, nemlig at forhindre andre i at bruge dette varemærke. Så nu vil vi undersøge, hvad der kan være sket, og forsøge at genoptage ansøgningsbehandlingen,« siger Durek Verretts manager, Simon Eriksen Valvik.