Den norske prinsesse Märtha Louise ønsker at gøre op med stigmatiseringen af begrebet 'særligt sensitiv' i bog, der lige er udkommet på dansk.

'Særligt sensitiv' er et udtryk, som er blevet diskuteret vidt og bredt de seneste år. Prinsesse Märtha Louise og medforfatter Elisabeth Nordeng vil med deres bog 'Født sensitiv' fortælle, at det er helt normalt at være sentitiv.

»Det er jo 30 procent af befolkningen, som er særligt sensitive,« forklarer den norske prinsesse onsdag ved en bogsignering i en butik i København.

»Det er et personlighedstræk. Det er ikke noget, der er 'galt',« supplerer Elisabeth Nordeng, som stod side om side med prinsessen omgivet af julepynt og årets bestsellere.

Norges prinsesse Märtha Louise signerer sin bog 'Født sensitiv' hos boghandlen Arnold Busck i København onsdag den 28. november 2018.

Bogen blev udgivet for snart et år siden i Norge, og i den fortæller de to forfattere ærligt om egne oplevelser med at være særligt sensitive.

Blandt andet har der været skrevet en del om, at prinsessen ikke altid syntes, det var nemt at vokse op i det norske kongehus. De to forfattere har også lagt vægt på de positive sider ved at være særligt sensitiv, men de forklarer også, at det koster energi, og man nemmere kan blive træt.

»Vi oplever vældigt mange tilbagemeldinger fra mennesker, som siger, 'sådan følte jeg også, da jeg voksede op' eller 'sådan noget har jeg også oplevet i mit liv',« siger Nordeng til B.T. og fortsætter:

»Når vi deler vores historier, så er der nogen, der måske ikke føler sig så alene, eller nogen, som kan lære noget om sig selv.«

Til bogsigneringen kom der drypvis læsere, som enten ville have en autograf i deres eget bogeksemplar, eller som købte en bog med forfatternes håndskrevne hilsen på stedet.

Undervejs var der også en kvindelig bogkøber, der fik et kram med på vejen efter at have fået en signering og en snak med dagens hovedpersoner.

Prinsessen kom en smule sent ifølge programmet, men var hurtigt ude af vinterovertøjet og klar til at møde folk. De to forfattere svarede gladeligt på spørgsmål om både bogen og det at være særligt sensitiv.

Prinsesse Märtha Louise forklarede ligeledes, at debatten ikke bør handle om 'enten eller'.

»Det er jo ikke sådan, at der kun er nogen, som er højsensitive, og så er der nogen, der slet ikke er sensitive. Alle er jo en grad sensitive,« siger hun.

Den norske prinsesse har tidligere skabt debat, da hun var ude og fortælle, at hun tror på engle. Det skrev hun ligeledes om i en bog, som også er lavet sammen med Elisabeth Nordeng.