Du fylder 18 år, du får tilsendt en gave, du åbner den og tænker 'ih, hvor dejligt', og før du får set dig om, er du ufrivillig midtpunkt i en højst mærkværdig strid.

Nogenlunde sådan er det gået for norske prinsesse Ingrid Alexandra, som 21. januar fyldte 18 år, og som en dag sætter sig på tronen som landets regerende dronning.

Humlen i det hele er, at den norske Forlæggerforening gerne ville give prinsessen en gave, og den bestod af et udvalg af norske bøger, som de seneste år har kastet priser af sig til forfattere, illustratorer, oversættere og tegneserieskabere.

Men én meget populær genre, som de sidste mange år har domineret nordisk litteratur, var dog ikke at finde på listen over de mere end 50 bøger, som prinsessen fik. Nemlig krimien.

Og så gik den norske krimiforfatter Anne Holt til tasterne på sin Facebook-profil.

»Denne genre (krimi, red.) er et lokomotiv fra branchen og gør norsk litteratur en stor tjeneste i udlandet. Ubegribeligt at giverne ikke inkluderede sidste års Riverton-vindere,« skrev hun.

Rivertonprisen uddeles hvert år i Norge til det bedste krimilitterære arbejde.

Og så var det som om, at Forlæggerforeningen pludselig godt kunne se, at selvfølgelig skulle prinsessen da også have krimier.

Så kunne man tro, at der var sat punktum for det kapitel, men nej.

Dagfinn Nordbø, norsk forfatter og satiriker, meldte sig på banen med den holdning, at prinsessen – og alle andre – gjorde klogt i at holde sig fra at læse krimier.

»Hvad skal et ungt menneske med krimilitteratur? 18-årige har lige så meget brug for krimier, som fisk har brug for en cykel. Og det samme gælder for alle andre aldre,« skrev han i VG.

Han nævner, at krimier opruller fiktive, bestialske mord, gerne på unge kvinder, og for resten af pengene får man en fortælling om en efterforsker, der enten drikker som et svin, er skilt, ulykkelig, roder og sviner, ikke har styr på sin økonomi eller kan få forholdet til sit barn til at fungere.

»Stryg det, der ikke passer, men mindst tre af disse elementer er altid til stede,« lød det fra Nordbø.

Det har fået nok en krimiforfatter, Ingebjørg Berg Holm, til at skrive et indlæg, hvor hun kritiserer Nordbø for på forhånd at afskrive hele genren ud fra sine fordomme, og at hans indlæg er rent snobberi.

Den eneste, som - måske klogt nok - ikke har sagt noget, er prinsesse Ingrid Alexandra, som givetvis har travlt med at læse i de mange bøger – og nu også krimier – hun har fået i fødselsdagsgave.