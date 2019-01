Märtha Louise deltog i World Economic Forum som 'Hendes Kongelige Højhed', men den titel frasagde hun sig selv for over 16 år siden.

Hov, hov. Det hedder du vist ikke længere.

Sådan lød det fra flere norske eksperter forleden, da den norske prinsesse Märtha Louise deltog i World Economic Forum i Davos i Schweiz.

Da mødet begyndte, lagde prinsessen nemlig selv et billede af sit navneskilt på sin profil på Instagram, og det fik mange nordmænd til at spærre øjnene op.

Dels fremgår det af kortet, at hun deltog som repræsentant for det norske kongehus.

Dels tituleres hun 'H.R.H.' - Her Royal Highness - altså Hendes Kongelige Højhed, og den titel frasagde hun sig selv, da hun i 2002 blev gift med forfatteren Ari Behn.

»Det undrer mig, at prinsesse Märtha Louise selv lægger et billede ud med denne titel. Hun ved jo så udmærket, at hun ikke længere er 'Hendes Kongelig Højhed.' Den titel frasagde hun sig, da hun ville starte eget firma og begynde som selvstændig erhvervsdrivende,« siger kongehusekspert Kjell Arne Totland til tv-stationen.

Han hæfter sig desuden ved, at det norske hof ellers normalt er meget påpasselig med ikke længere at omtale prinsessen som 'Hendes Kongelige Højhed.'

Prinsesse Märthe Louise frasage sig sin titel i 2002, da hun blev gift med Ari Behn. Parret er siden blevet skilt. (Arkivfoto) Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Prinsesse Märthe Louise frasage sig sin titel i 2002, da hun blev gift med Ari Behn. Parret er siden blevet skilt. (Arkivfoto) Foto: JONATHAN NACKSTRAND

På kongehusets hjemmeside stod der desuden, at det kun var kronprins Haakon, som deltog i mødet, og hoffet oplyser da også til norsk TV2, at prinsessen kom til mødet som privatperson.

Det norske folketingsmedlem Carl Erik Grimstad har skrevet flere bøger om den norske kongefamilie. Han bryder sig ikke om, at Märtha Louises blander sin private og royale rolle sammen.

»At hun fremstilles som 'Hendes Kongelige Højhed', og at der står 'The Royal Palace Norway' på navneskiltet, er noget andet. Jeg må tage forbehold for, at dette kan være en fejl, men der er meget, som tyder på, at hun indgår i en vis norsk sammenhæng, og hvis hun gør det, så er det problematisk,« siger han og peger på, at en royal titel kan være en døråbner i det eksklusive miljø af magtfulde personer.

Det norske hof henviser til World Economic Forum, som har lavet navneskiltet, og efterfølgende har prinsessen slettet opslaget med navneskiltet fra sin profil på Instagram.