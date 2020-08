Selv om man er kongelig, kan man godt få brug for en hjælpende hånd, når det gælder om at finde kærligheden.

Og det var netop, hvad der skete, da den norske prinsesse Märtha Louise fandt sin kontroversielle og noget omdiskuterede kæreste, den amerikanske, selvudnævnte shaman Durek Verrett.

Det afslører prinsessen i podcasten ‘Almost 30’, skriver den norske avis Dagbladet.

Det var nemlig en veninde, der legede ‘Kirsten-giftekniv’ og dermed fik smedet den nu 48-årige prinsesse sammen med den tre år yngre prins, da de i 2019 blev forelskede.

Märtha Louise og shaman Durek Verrett laver sammen nogle foredrag. Foto: Carina Johansen Vis mere Märtha Louise og shaman Durek Verrett laver sammen nogle foredrag. Foto: Carina Johansen

Veninden ved navn Lindsey Simcik var en fælles ven af både prinsessen og shamanen. Og hun fortalte prinsesse Märtha Louise, at der var noget særligt ved shamanen.

»Du er nødt til at møde ham, jeg ser en kobling mellem jer to,« sagde Lindsey Simcik til Märtha Louise.

På det tidspunkt vidste prinsessen ikke helt, om det var en forretningsmæssig kobling, som veninden talte om - eller om det var noget andet.

På grund af den store geografiske afstand mellem prinsessen og Verrett, der bor i USA, tog det lidt tid, før de mødtes.

Men da mødet endelig fandt sted, slog det tilsyneladende gnister, da prinsessen besøgte shamanen i hans hus.

»...Jeg går ind i rummet, og jeg ser ham og siger: ‘Jeg kender dig allerede’,« forklarer Märtha Louise.

Derefter udviklede de to et dybt venskab, før de altså endte med at blive kærester.

Da kæresteforholdet i maj 2019 blev kendt i offentligheden, gik det ikke stille for sig.

Prinsesse Märtha-Louise ses her sammen med sin nu afdøde eksmand Ari Behn. Foto: SOREN ANDERSSON / SCANPIX Vis mere Prinsesse Märtha-Louise ses her sammen med sin nu afdøde eksmand Ari Behn. Foto: SOREN ANDERSSON / SCANPIX

Prinsessen blev kritiseret for, at hun brugte sin titel til at fremme sin forretning, mens hendes nye kæreste kom i modvind for at påstå, at han havde healende kræfter, der blandt andet kunne kurere kræft.

Kritikken tog så hårdt på prinsesse Märtha Louise, at hun på et pressemøde sendte en kommentar den anden vej:

»Du har et valg om, hvad du skriver, og hvem du er,« lød det mandag fra Märtha Louise til en journalist i maj 2019, skrev Dagbladet dengang.

Prinsesse Märtha Louise har tidligere været meget i medierne, efter hun meldte ud, at hun kan se engle og kommunikere med dyr. Hendes eksmand er den afdøde forfatter Ari Behn, med hvem hun fik tre børn.

Verrett er opvokset i Californien, og hans mor er af indisk-norsk afstamning.

Sammen med prinsesse Märtha Louise har de lavet et fælles show ved navn 'The Princess and the Shaman: Activation Divinity'.

Men selv om forholdet ikke altid har været lige let, så ser det dog ud til, at Märtha Louise virkelig har fundet en person, der forstår hende. Parret har tidligere fortalt i interview med magasinet People, at de mener, at de har været sammen i et tidligere liv i Egypten.

»Nogle gange, når jeg ser på hende, ser jeg et andet ansigt. Og hun ser det også i mig. Hun var dronning, og jeg var farao,« forklarede Verrett.