Siden norske kronprinsesse Mette-Marit sidste år stod offentligt frem og fortalte om sin kroniske lungesygdom, har hun hovedsagligt holdt sig i kulissen.

Tirsdag gjorde hun dog en undtagelse og stillede sig på talerstolen under et litteraturarrangement i Frankfurt. Det var dog ikke uden forbehold.

Forud for sin tale har Kronprinsessen nemlig givet et interveiw til NRK, hvori hun fortæller, at det på grund af hendes sygdom nu er langt mere krævende end før at stå dér midt i rampelyset. Sygdommen har da også betydet, at hun det seneste år har trappet ned på de royale pligter og fået sig en langt mere rolig hverdag.

For selvom den medicin, hun får, hjælper, bliver hun langt hurtigere træt end tidligere, og det betyder også, at hun er nødt til at passe bedre på sig selv, fortæller hun om sin sygdom i interviewet.

Frankfurter Buchmesse blev tirsdag åbnet med en tale fra kronprinsessen. Foto: RONALD WITTEK Vis mere Frankfurter Buchmesse blev tirsdag åbnet med en tale fra kronprinsessen. Foto: RONALD WITTEK

Paradoksalt nok fortæller hun også, at det ikke er blevet lettere for hende at tale om helbredsudfordringerne.

»Jeg er selv blevet mere afklaret, men det at få så megen opmærksomhed... Jeg er ikke så glad for opmærksomhed, og det er en af grundene til, at jeg godt kan lide det rolige liv. Jeg kan langt bedre lide at placere søgelyset på en anden end mig selv,« fortæller Mette-Marit, der er i Tyskland for at promovere norske forfattere.

Med sig på turen har hun sin ægtemand, kronprins Haakon, der er klar til at tage over, hvis hun bliver for dårlig.

Kronprinsesse Mette-Marit blev sidste år diagnoseret med lungefibrose, som er en sjælden kronisk sygdom, der gør lungerne stive og dårlige til at ilte blodet.

Sygdommen medfører blandt andet tør hoste og åndenød og er behandlingskrævende.

Da kongehuset offentliggjorde nyheden om de triste omstændigheder, lød det da også allerede dér, at kronprinsessens opgaver i offentligheden ville blive færre.

»Sygdommen betyder, at arbejdskapaciteten vil variere. Kronprinsen og jeg vælger at oplyse om dette nu, fordi jeg i fremtiden vil have behov for at planlægge perioder uden arbejde. Det vil blive nødvendigt i perioder med behov for behandling eller når sygdommen er mere aktiv,« sagde kronprinsessen i pressemeddelelsen.

Heri lød det desuden, at sydommen var blevet opdaget i et tidligt stadie, og at den ikke er betinget af miljø- eller livsstilsfaktorer.