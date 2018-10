Norges Kronprinsesse Mette-Marit vil fremover deltage i færre officielle arrangementer, da hun lider af en kronisk lungesygdom.

Efter omfattende undersøgelser har kronprinsessen fået afklaring på sine sundhedsmæssige udfordringer. Kronprinsessen har den sjældne sygdom lungefibrose, skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse.

»I en årrække har jeg haft regelmæssige udfordringer med helbredet, og nu ved vi mere om, hvad det er. Sygdommen betyder, at arbejdskapaciteten vil variere. Kronprinsen og jeg vælger at oplyse om dette nu, fordi jeg i fremtiden vil have behov for at planlægge perioder uden arbejde. Det vil blive nødvendigt i perioder med behov for behandling eller når sygdommen er mere aktiv,« siger kronprinsessen i pressemeddelelsen.

Sygdommen er ifølge pressemeddelelsen ikke betonet af miljø- eller livsstilsfaktorer. Det er desuden afgørende, at sygdommen er blevet opdaget i et tidligt stadie.

Norges kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag, lørdag den 26. maj 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Norges kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag, lørdag den 26. maj 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Selvom sådan en diagnose vil begrænse mit liv, er jeg glad for, at sygdommen er blevet opdaget tidligt. Mit mål er stadig at arbejde og deltage i det officielle program så meget som muligt,« siger Kronprinsesse Mette-Marit.

Ifølge sundhed.dk er lungefibrose en sjælden kronisk lungesygdom, hvor lungerne bliver stive og dårlige til at ilte blodet på grund af øget dannelse af arvæv i de små lungeblærer. Symptomer kan være åndenød og tør hoste.

Kronprinsesse Mette-Marit gennemgår undersøgelser og behandlinger på Oslo Universitetshospital og i samarbejde med læger i udlandet. En af lægerne er professor Kristian Bjøro, der også udtaler sig i pressemeddelelsen.

»Kronprinsessen bliver nødt til at gennemgå yderligere undersøgelser i fremtiden og også behandlingsforsøg. Under sådanne forhold som kronprinsessen har, er det almindeligt for os at samarbejde med læger i udlandet,« siger professor Bjøro.