Skandalen om den afdøde erhvervsmand Jeffrey Epstein, der var anklaget for menneskehandel og overgreb mod mindreårige, er nok en af de mest omtalte sager for tiden.

Nu viser det sig, at den norske Kronprinsesse Mette-Marit har mødtes med den afdøde erhvervsmand Jeffrey Epstein mellem 2011 og 2013 - efter, at han var blevet dømt.

Møderne mellem den dømte erhvervsmand og kronprinsessen foregik hjemme hos Epstein selv. Det skriver norske VG, og det norske kongehus bekræfter, at møderne har fundet sted.

»Jeg ville aldrig have haft noget med Epstein at gøre, hvis jeg havde været klar over, hvor alvorlige hans kriminelle handlinger var,« siger kronprinsesse Mette-Marit i en udtalelse fra det norske kongehus.

»Jeg burde have undersøgt Epsteins fortid nærmere, og jeg beklager, at jeg ikke gjorde det.«

