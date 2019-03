Det norske kongepars kortege blev søndag angrebet af demonstranter i Chile.

Angrebet skete i byen Porto Williams i det sydlige Chile i forbindelse med kongeparrets officielle statsbesøg.

Ifølge Dagbladets reporter på stedet, var Kong Harald og Dronning Sonja på vej væk fra lufthavnen, da deres kortege blev angrebet af sure demonstranter, som råbte slagord og viftede med plakater.

»30-40 demonstranter dukkede op nærmest ud af ingenting, omringede bilerne og slog løs på taget,« siger reporteren, som tilføjer, at det tyder på at demonstranterne er harmløse, men at det må have føltes skræmmende for kongeparret.

Det er ikke første gang i løbet af kongeparrets officielle statsbesøg i Chile, at de har været udsat for demonstrationer. Faktisk har der ifølge det norske medie været demonstranter alle steder, som kongeparret har været hidtil.

Lørdag kom demonstranterne i byen Puntas Arenas, der ifølge mediet er utilfredse med den måde, nordmænd driver lakseopdræt i området på, helt tæt på, da de blokerede vejen for parret, der var på rundvisning i byen.

Ifølge Dagbladets reporter, startede demonstrationerne relativt roligt med forsøg på at overdøve den norske nationalsang med slagord og sange.

Efterfølgende blev situationen dog mere kritisk.

Demonstrationer i Puntas Arenas i forbindelse med det norske kongepars besøg i Chile. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Junge, Heiko Vis mere Demonstrationer i Puntas Arenas i forbindelse med det norske kongepars besøg i Chile. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Junge, Heiko

Da kongeparret bevægede sig over byens torv, begyndte demonstranterne angiveligt at trænge sig på fra alle sider.

De råbte slagord rettet mod det norske kongepar og Chiles præsident.

Reporteren på stedet fortæller, at nogle af demonstranterne på drastisk vis blevet trukket væk af politibetjente og parrets sikkerhedsvagter.

Derefter blev der dannet en ring om kongeparret i forsøg på at holde demonstranterne væk.