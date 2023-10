Det er ikke kun herhjemme, at prins Christians 18 års fødselsdag bliver markeret.

Også hos vores naboer i Norge gratulerer man med dagen, og i den forbindelse har det norske kongehus delt et hidtil uset billede af prins Christian.

Ved siden af står den kommende norske dronning – den 19-årige prinsesse Ingrid Alexandra.

»Tillykke med den store dag, prins Christian.«

»I dag fylder Hans Kongelige Højhed Prins Christian af Danmark 18 år! Vi ønsker dig stort tillykke! I aften bliver prinsen fejret med en gallamiddag, hvor blandt andre kronprinsparret og prinsesse Ingrid Alexandra er blandt gæsterne,« skriver det norske kongehus til billedet.

Ifølge norsk Se & Hørs royale ekspert, Caroline Vagle, er det ikke et billede, offentligheden før har set.

Det er af ældre dato, påpeger hun over for Dagbladet.

Samtidig gætter hun på, at billedet er fra Ingrid Alexandras konfirmationsfest i Skaugum i 2019.

»Det er i hvert fald den samme kjole, hun havde på dengang, og vi ved, at prins Christian var gæst. Det er også tydeligt at se, at det er noget tid siden, at billedet blev taget. Begge ser yngre ud,« siger hun.

Ingrid Alexandra er datter af kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

Hun er nummer to til den norske trone – efter sin far og farfar, kong Harald.

