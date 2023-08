Kong Harald er blevet sygemeldt.

Det skriver Dagbladet.

Den 86-årige konge er blevet ramt af en forkølelse, lyder det fra hoffet.

'Hans Majestæt Kongen blev sygemeldt her til aften på grund af en forkølelse. Han er blevet rådet til at tage den med ro de næste par dage. Kongen kan derfor ikke gennemføre det planlagte program i Skaun i morgen', står der i pressemeddelelsen.

Kong Harald har haft en længere række sygdomme de seneste par år.

I 2020 blev han indlagt på Rikshospitalet i Oslo med tungt åndedrætsbesvær. Her fik han udskiftet en kunstig hjerteklap, som han fik opereret ind helt tilbage i 2005.

Året efter måtte han opereres igen. Denne gang var det smerter i benet, som krævede en seneoperation i knæet.

Kongen undslap heller ikke coronavirussen, som han i 2022 blev ramt af. Det var dog en mild omgang, og regenten havde kun lettere symptomer.

Mere alvorligt var det, da han senere på året blev indlagt i fire dage på grund af en infektion og feber.

Infektion ramte ham endnu en gang sidst i 2022, og nok en indlæggelse var nødvendig. Her krævede det antibiotika intravenøst til at bekæmpe infektionen.

I april i år var han endnu engang under kniven for at få bortopereret et modermærke, og så ramte en tredje infektion ham i maj.

»Kongen har fået en infektion, som skal behandles, og vil derfor være på hospitalet nogle dage. Tilstanden er stabil,« skrev det norske kongehus ved den lejlighed.