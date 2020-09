Norges kong Harald er tidligt fredag blevet indlagt på Rikshospitalet i Oslo. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at kronprins Haakon vil lede fredagens møde i statsrådet.

Avisen VG skriver, at kongen fredag skulle til Maihaugen godt 180 kilometer nord for Oslo for at se dronning Sonjas færdigrestaurerede barndomshjem.

Der er foreløbig intet oplyst om, hvad der er årsagen til den 83-årige konges indlæggelse, eller hvad han behandles for.

Opdateres...

/ritzau/