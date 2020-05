I anledningen af den Internationale Sygeplejerske dag, har det norske kongehus delt en video både på Facebook og på Instagram, hvor Dronning Sonja holder tale til ære for alle sygeplejersker og jordemødre.

Dronningen skulle rigtigt have holdt tale under et stort event i anledning af en særlig norsk dag, der holdes for at hylde sygeplejersker, men det blev desværre aflyst på grund af coronakrisen.

Men de norske sygeplejersker og jordemødre skulle alligevel ikke snydes for en lille hilsen fra dronningen:

»WHO havde besluttet at 2020 skulle være sygeplejerskerne og jordemødrenes internationale år. Og det har det virkelig også været. Men på en anderledes måde end vi kunne have forudset for bare nogle måneder siden,« siger dronning Sonja i sin tale og fortsætter:

»Vi er i denne tid blevet mindet kraftigt om, hvor vigtige sygeplejerskerne er for os alle.«

»Jeg er dybt imponeret over jeres indsats. Både over det arbejde I udfører til dagligt og specielt i denne krise, som vi nu står i.

»Jeg vil sige varmt tillykke med dagen til jer alle. Tak for alt det I er, og alt det I gør. Held og lykke i fremtiden med det livsvigtige arbejde,« afslutter dronning Sonja sin takketale.

Hvert år den 12. maj markeres den Internationale Sygeplejerske dag. Dette er for at gøre opmærksom på den forskel, som sygeplejerskerne gør for samfundet. Dagen fandt første gang sted i 1965.