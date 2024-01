Når dronning Margrethe om få dage forlader tronen, vil hun efterlade en række store og små arbejdsopgaver. Både til sin søn, den kommende Kong Frederik X, men også til andre medlemmer af Kongehuset.

Dronning Margrethe har ifølge Kongehusets hjemmeside nemlig lige nu i alt 80 protektioner hos en række af store og små danske og udenlandske organisationer.

Og dem forventer Berlingskes royale ekspert Jakob Steen Olsen, at Dronningen vil forlade i forbindelse med sin abdikation den 14. januar.

»Dronning Margrethes afsked virker rimelig definitiv. Vi må formode, at hun ikke skal spille nogen fremtrædende rolle i det kongelige arbejdsfællesskab i fremtiden,« siger Jakob Steen Olsen til B.T.

Jakob Steen Olsen forventer, at dronning Margrethe vil komme til at indtage en rolle som den, som hendes mor, dronning Ingrid, besad i en årrække.

»Hun var der. I baggrunden. Dronning Margrethe kommer til at føre en langt mere tilbagetrukket tilværelse, også i forhold til medierne,« siger han.

»Hun går på pension. Hun er træt,« konstaterer Jakob Steen Olsen.

Men hvad der herefter skal ske med de mange arbejdsopgaver, som hidtil har ligget på dronning Margrethes skrivebord, er fortsat meget usikkert, pointerer Jakob Steen Olsen.

»Nogle af dem vil have en tyngde og gravitas, som vil betyde, at de kommer til at gå naturligt videre til den nye regent,« vurderer han.

»Andre vil gå til andre medlemmer af Kongehuset. I forbindelse med Dronningens abdikation vil der komme til at ske en omkalfatring af opgaverne. Men man må gå ud fra, at nogle vil blive fjernet,« konstaterer Jakob Steen Olsen.

Han forventer, at dronning Mary og kong Frederik X vil forsøge at implementere deres egne visioner for monarkiet i Danmark.

Og det kan betyde, at nogle organisationer vil miste den kongelige 'godkendelse', som en protektion giver, så skyldes det, at adskillige af Dronningens hidtidige protektioner har at gøre med områder, som har haft majestætens personlige interesse.

Og her er det naturligt, at det nye regentpar i flere tilfælde vil gøre det samme, nemlig i et vist omfang ønske at koncentrere sig om områder, som de i forvejen har en naturlig kærlighed til, mener Jakob Steen Olsen.

Vil der så sidde en stribe organisationer nu og være nervøse over udsigten til at skulle miste Kongehusets protektion?

»Selvfølgelig betyder det noget for forskellige organisationer, at man har den fineste velsignelse i Danmark, nemlig Kongehusets 'godkendelse',« siger Jakob Steen Olsen.

»Det vil være ærgerligt for dem, men der er jo altså også masser af organisationer, som fungerer godt uden den kongelige anerkendelse.«

»Men mange vil helt sikkert håbe på, at de stadig er inde i varmen,« understreger han.

Hos Kræftens Bekæmpelse, som er en af de organisationer, som nu risikerer at miste kongelig protektion, håber man på, at man kan blive i varmen.

»Det er en stor ære for Kræftens Bekæmpelse, at Hendes Majestæt d ronning Margrethe er protektor for kræftsagen,« lyder det således fra organisationens administrerende direktør Jesper Fisker i et skriftligt svar.

»Det er Kongehusets beslutning, hvad der skal ske med de forskellige protektorater, og den beslutning afventer vi,« siger Jesper Fisker desuden.

Blandt Dronning Margrethes øvrige 79 protektioner er vidt forskellige organisationer som DGI, Gigtforeningen, Aarhus Festuge, Børneringen og Moesgaard Museum.

