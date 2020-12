Den britiske dronning Elizabeth er kendt for sine juletaler. Og traditionen tro dukkede hun fredag atter op på de britiske tv-skærme.

Men noget manglede i den syv minutter lange tv-transmission af dronningens tale.

Mens dronningen talte om året, der går på hæld, og fortalte om coronaens indvirkning og den triste jul, det har medført, så man forskellige billeder og tv-optagelser af de kongelige undervejs.

Men ét par manglede. For mens både tronfølgeren prins Charles og hans kone, hertuginde Camilla, samt nummer to i tronfølgen, prins William samt hans kone, hertuginde Kate, var med i flere optagelser, så skulle seerne se langt efter prins Harry og hertuginde Meghan.

Dronning fik også taget julebilleder med de tre første i tronfølgen sidste år - prins Charles, prins William og prins George. Foto: CHRIS JACKSON

Parret forlod kongehuset i slutningen af marts, efter at de i januar overraskende havde meddelt, at de ønskede at drosle ned på de kongelige forpligtelser.

Det faldt dog ikke i god jord hos resten af den kongelige familie,og det endte med, at Harry og Meghan helt måtte forlade deres royale liv.

Og med tv-transmissionen fra dronningens tale virkede den afsked til at blive cementeret.

Udeladelsen af Harry og Meghan var dog ikke den eneste ændring. Heller ikke hendes næstældste søn, den skandaleramte prins Andrew, blev vist i den kongelige julehilsen, ligesom dronningens skrivebord også var noget mere tomt, end det plejer.

Mens dronning Elizabeth normalt plejer at have fotografier af flere forskellige familiemedlemmer - heriblandt hendes børn, børnebørn og oldebørn - var der i et år kun et enkelt billede - nemlig af hendes mand, prins Philip.

Måske lærte dronningen lidt af sidste års ballade, hvor hun kun havde billeder af prins Charles og hans kone samt prins William og dennes familie, mens hun havde udeladt netop prins Harry og hertuginde Meghan. Det blev Harry og Meghan angiveligt - ifølge britiske medier - ikke særligt glade for.

Flere brugere af de sociale medier har også lagt mærke til dronningens udeladelse af barnebarnet prins Harry i årets tv-transmission.

‘Bemækelsesværdig manglende Harry og Meghan. Juleånden?', skriver en bruger blandt andet, mens flere andre giver udtryk for, at det er tarveligt af dronningen, da prins Harry fortsat er hendes barnebarn.

Sidste år havde den britiske dronning masser af billeder på sit bord - men intet af Harry og Meghan. Foto: POOL New

Billeder eller ej, så holder mange briter meget af deres dronning, og den 94-årige dronning roses da også på twitter.

'Hendes majestæt bringer lys ind i mørket,' skriver en bruger på twitter om dronningens tale, hvor hun blandt andet kom ind på, hvor hårdt coronaen har været for mange:

»For mange er denne jul trist. Nogle er i sorg på grund af tab af deres kære. Andre savner venner og familie, som de af sikkerhedsårsager ikke kan se på grund af krav om afstand«,.

» I virkeligheden vil vi alle bare have et simpelt kram til jul eller et håndtryk«, lød det fra den aldrende monark.