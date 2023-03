Lyt til artiklen

Der bliver som bekendt et job ledigt på den danske ambassade i Paris, når prins Joachim stopper som forsvarsattaché i byernes by.

Prinsen flytter nemlig med sin familie til Washington, D.C., hvor han har fået stillingen som forsvarsindustriattaché på den danske ambassade.

Dermed er stillingen i Paris fri, og den kan man nu søge.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

»Som Forsvarsattaché i Paris arbejder du ved den danske ambassade i Paris og er med til at udvikle det danske forsvarssamarbejde med én af de største forsvarspolitiske aktører i Europa og globalt samt en tæt samarbejdspartner for dansk forsvar,« lyder det.

Forsvaret skriver yderligere, hvilken type det er, de leder efter.

»Du har gode diplomatiske evner og har indgående kendskab til aktuelle danske forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter, herunder til dansk forsvar, samt bredt kendskab til international politik og samarbejde i internationale organisationer. Du har interesse for forsvars-, sikkerhedspolitiske og økonomiske forhold i Frankrig, og du har gerne erfaring fra internationale stillinger inden for forsvars- og sikkerhedspolitik og/eller departementet,« skriver de.

Det er ifølge opslaget en fordel, men ikke nødvendigt, at en potentiel ansøger taler fransk.

Det er dog ikke alle, der kan ansøge stillingen som forsvarsattaché.

For at kunne søge stillingen skal man være varigt udnævnt til et niveau, de kalder M402, eller være vurderet egnet i forbindelse med udnævnelsesprocesserne i Chefbemandingssystemet.

Prins Joachim flytter sammen med prinsesse Marie og deres to børn til Washington, D.C. hen over sommeren.

Mens prins Joachims kommende job som forsvarsindustriattaché er meldt ud, har prinsesse Marie endnu ikke besluttet sig for, hvad hun skal lave i den amerikanske stat.

I stedet har Kongehuset i en udtalelse forklaret, at prinsessen vil bruge den første tid på at komme godt på plads i det nye land med familien.

»Prinsessen vil først og fremmest fokusere på, at familien finder sig til rette i et nyt land. Derudover vil prinsessen naturligvis fortsat varetage arbejdet med sine protektioner og mærkesager,« lyder det.