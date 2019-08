»En overvægtig, kæde-rygende gin-drikker.«

Dem findes der givetvis en del af på alverdens bodegaer, men at et prominent medlem af den britiske kongefamilie sidestilles med de lokale sutter, kommer nok bag på de fleste.

Skudsmålet er nemlig møntet på ingen ringere end den nu afdøde britiske Dronningemoder og blev fremsat af den kontroversielle politiker og Brexit-tilhænger Nigel Farage på et lukket møde i Australien forrige weekend.

Så mon ikke, de velkendte britiske overlæber strammede en anelse mere end sædvanligt, da UKIP's leder - over for en forsamling af højreorienterede på konferencen Conservative Political Action Conference - kom med sit angreb mod Dronning Elizabeths mor?

En overvægtig, kæderygende gin-drikker, kalder den britiske politiker Nigel Farage den nu afdøde Dronningemoder, Dronning Elizabeths mor. (Arkivfoto) Foto: HUGO PHILPOTT

Faktisk gik Farage til angreb på stort set hele den kongelige familie i Storbritannien, afslører en optagelse fra mødet, som avisen The Guardian har fået fingrene i.

Altså lige med bortset fra Dronningen selv, Elizabeth II. Hende kalder han for en »fantastisk, respektindgydende kvinde. Vi er skide heldige med at have hende.« Helt anderledes ser Farage altså på dronningens mor og søn.

»Hendes kongelige højhed Dronningemoderen var en lettere overvægtig, kæderygende gin-drikker, som blev 101 år. Når det kommer til hendes søn (Dronning Elizabeths, red.), når det kommer til Charlie Boy (Prins Charles, red.) og klimaforandringer, oh dear, oh dear, oh dear. Alt hvad jeg kan sige er, at Charlie Boy nu er i 70'erne.... gid Dronningen må leve meget, meget længe.«

Den helt store verbale lussing gav Farage dog prins Harry, som han kaldte 'den mest populære kongelige i den unge generation i 100 år.'

Nigel Farage angreb både Dronningemoderen og hendes barnebarn, tronfølgeren prins Charles. (Arkivfoto) Foto: HUGO PHILPOTT

Desværre for prins Harry, mener UKIP-lederen, så mødte han den amerikanske skuespiller Meghan Markle, og siden er det kun gået én vej for Harry - ned ad bakke.

Nigel Farage håner især hertugparret for deres udmelding om, at de kun vil have to børn af hensyn til klimaet.

»I sidste uge fik vi at vide, at Meghan og Harry kun vil have to børn... og vi ignorerer alle fuldstændig det virkelige problem, verden står over for. Faktum er, at klodens befolkning eksploderer, men ingen tør tale om det, ingen tør gør noget ved det, og om hvorvidt prins Harry har to børn er irrelevant i lyset af, at der nu er 2,6 milliarder kinesere og indere på jorden,« sagde han.

»Hvis jeg vil have Dronningen til at leve længe for at forhindre Charlie Boy i at blive konge, så vil jeg have Charlie Boy til at leve endnu længere og William til at leve evigt for at forhindre Harry i at blive konge,« tordnede Farage.