Han blev født til at være konge. Men monarken med de danske aner blev Grækenlands sidste. Og nu er han død. 82 år gammel.

Selvom kong Konstantin II’s liv både bød på en dramatisk flugt fra hjemlandet og en kongelig deroute, så fik han også en royal kærlighedshistorie af den slags, som mange nok vil misunde ham. Og samtidig fik han en helt unik rolle blandt de europæiske kongehuse.

Det lignede ellers noget fra et eventyr – dengang i 1964, hvor den mørkhårede nyslåede græske konge, fik sin dronning – den danske konges yngste og smukkeste datter, prinsesse Anne-Marie.

Hun var kun 13, da han mødte hende første gang. Da hun var 16 år, bad han hendes far om hendes hånd. Og tre uger efter hun fyldte 18 år, blev de gift, og hun blev til dronning af Grækenland. Men den 23-årig konge ved sin side.

Kong Konstantin og Prinsesse Anne-Marie på deres bryllupsdag. Foto: Vagn Hansen

Eksdronning Anne-Marie har i flere interview fortalt, at kærligheden mellem dem var stor:

»Vi er meget tæt knyttede, og vi har været heldige. Min svigermor sagde altid: 'Hvert menneske har en stjerne', og jeg er så heldig, at min er Konstantin. Det var ikke noget, vi havde planlagt, for han havde bare set et billede af mig, men derfra til at forelske sig i et andet menneske … det er noget helt andet,« fortalte hun i 2021 til Hendes Verden.

Nu må hun kigge op på sin stjerne i himlen. For efter et slagtilfælde, der førte til flere dage på intensiv, er Grækenlands sidste konge gået bort, skriver de internationale nyhedsbureauer AFP og Reuters.

Familien har endnu ikke meldt ud om dødsårsagen, men den aldrende konge har tidligere haft flere slagtilfælde, der også førte til, at han de seneste år har siddet en del i kørestol.

Kong Konstantin, hvis oldefar var den danske prins Georg I, der var søn af Christian IX, nåede at opleve meget i sit liv. Begyndelsen på livet som nygift konge var et glansbillede.

Kong Konstatin og dronning Anne-Marie i Grækenland i 1967. Foto: Unknown

Kun et år efter brylluppet kunne han kalde sig far til parrets første barn, datteren Alexia. Men lykken som græsk regent blev kort for. For eventyret brast.

Midt om natten i april 1967 bankede det på døren på slottet uden for Athen. Kongeparret - herunder dronning Anne-Marie, der var højgravid med kronprins Pavlos - blev vækket med meddelelsen om, at der havde været et militærkup, og at der stod folk med maskinpistoler udenfor.

Det blev påstået, at kuppet var blevet lavet i kongens navn, men det benægtede kongen.

Konstantin så sig dog efterfølgende nødsaget til at godkende den nye militærregering, hvilket han efterfølgende fik en del kritik for. Nogle mente, at han skulle have gjort mere modstand og kæmpet mere. At han skulle have vist den græske befolkning, at han ikke bare ville overgive sig.

Kong Konstantin i 1964 i Athen. Foto: Unknown

Selv mente han, at han ikke havde noget valg. Han ønskede ikke en blodig krig, og forsøgte at vinde tid, så han kunne lave et modkup.

»Mit håb den dag var at forsøge at finde et system, hvor vi ikke ville ende med at dræbe hinanden i en borgerkrig. Det havde vi lige været igennem i 40erne. Jeg forsøgte at løse problemet uden blodsudgydelser. Det var ikke let,« har han fortalt i et sjældent interview i en britisk dokumentar i 2004.

Otte måneder senere forsøgte han sig med et modkup. Men det slog fejl. Og i december 1967 så den kongelige familie sig nødsaget til at flygte fra Grækenland.

Konstantin ønskede ikke, at grækerne begyndte at dræbe hinanden i et forsøg på at bevare monarkiet. Og han fortrød ikke sin strategi:

Kong Konstantine vandt guld ved OL i 1960. Foto: Keystone

»Jeg ville have gjort det meste på samme måde – men langt bedre,« svarede han på spørgsmålet, om han ville have ændret noget, hvis han kunne.

Flugten fra Grækenland blev dramatisk. Familien flygtede i deres privatfly om natten, og nåede kun at få få ejendele med sig. Da de fløj over Italien, var de ved at løbe tør for brændstof, så de besluttede at lande i Rom.

De endte med at bo i den italienske hovedstad i syv år, mens kongen bevarede håbet om at kunne vende tilbage til sit land og sin trone. Men det skete ikke. For selv om det lykkedes grækerne at få væltet det militære styre og få genindført demokrati, så endte en efterfølgende folkeafstemning med et nej til monarkiet.

Efter monarkiets nedlæggelse flyttede den græske nu ekskongefamilie til London. Men selvom ekskongen mistede sin kongelige status i Grækenland, så bevarede han den på sin vis i resten af Europa. De andre kongehuse, som Konstantin for størstedelens vedkommende var i familie med, blev nemlig ved med at anerkende familien som kongelige og kalde dem ‘konge’ og ‘dronning’.

Ekskong Konstantin med store dele af sin familie. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

Dermed kunne den græske kongefamilie leve et royalt liv i London, hvor ekskong Konstantin med tiden fik en helt speciel rolle.

Da han ikke længere var indblandet i politiske interesser, fik han en mere diplomatisk rolle og blev et slags royalt samlingspunkt for alle Europas kongelige.

Især den britiske kongefamilie, den danske og den spanske (han var bror til dronning Sofia) var han tæt med.

Også den britiske dronning Elizabeth's mand, prins Philip, havde rødder i det græske kongehus, og kong Konstantin blev gudfar til prinsens barnebarn, prins William, mens dronning Elizabeth gengældte gestussen og blev gudmor til Konstantin og Anne-Maries yngste datter, prinsesse Theodora.

Dronning Elizabeth var gudmor til prinsesse Theodora. Foto: Jørgen Jessen

Opbuddet af kongelige til ekskong Konstantins og eksdronning Anne-Maries fester var enormt, uanset om det var en barnedåb, et bryllup eller hans 60-års fødselsdag.

Sidstnævnte benyttede prins Charles til for første gang at vise sig offentligt med sin daværende kæreste Camillia Bowles ved sin side.

Den diplomatiske analytiker Constantine Buhayer kaldte i dokumentaren ekskong Konstantin for 'en slags lim', der holdt de europæiske kongehuse sammen.

En del af festerne foregik i det tidligere kongepars hjem i London-forstaden Hamstead Garden. Her valfartede kongelige til den mondæne palævilla med de 13 værelser, har naboerne fortalt.

Ekskong Konstantin var gudfar til prins William. Her ses han ved prins Williams konfirmation. Foto: POOL

Hvordan den tidligere konge fik mulighed for at købe det dyre hjem, har der gennem årene været spekuleret meget i. Der har gennem årene været bud på, at den danske eller den britiske kongefamilie måske hjalp familien økonomisk.

Selv havde Konstantin ikke lyst til at komme det nærmere, end at det til tider havde været hårdt for dem økonomisk, men at det efterfølgende gik bedre.

Ekskong Konstantin lagde aldrig skjul på, at livet som forvist konge ikke var nemt. Alligevel virkede han næsten altid som en venlig, glad og fattet mand, når man så ham i forbindelse med forskellige royale begivenheder.

En enkelt gang havde han dog svært ved at holde sit temperament og følelser i skak. Det skete efter Grækenland i 1994 fratog ham og eksdronning Anne-Marie deres græske statsborgerskab samt deres græske ejendomme.

Ekskong Konstantin og eksdronning Anne-Marie, da de besøgte Grækenland i 2003 - en af de første gange siden de forlod landet. Foto: FANI TRIPSANI

Samtidig fik Konstantin at vide, at han skulle søge om et nyt statsborgerskab, hvis han ville have det igen. Det blev for meget for den tidligere konge, der meddelte til verdens medier, at han så det ‘som den største fornærmelse i denne verden’.

»Jeg blev født som græker. Jeg er græker. Og jeg vil dø som græker.«

»Jeg blev født i mit land, jeg var i hæren, jeg har betalt mine skatte, og jeg vandt en guldmedalje for Grækenland – den første, Grækenland vandt i 50 år, og jeg blev statsoverhoved i Grækenland. Og jeg mener, at alt ud over det er fuldstændig meningsløst,« lød det fra Konstantin, der i sine yngre dage var så gedigen en sportsmand, at han havde skaffet Grækenland guld ved sejlsport ved OL i Rom.

Han blev efterfølgende medlem af Den Internationale Olympiske Komité i 26 år og menes at have været en af de bærende kræfter bag at skaffe OL til Athen i 2004. For det var også det, hans liv handlede om – at gøre, hvad han kunne for Grækenland, selv om han ikke længere var konge, har han fortalt.

Konstantin er onkel til den spanske kong Felipe. Her ses de sammen under OL i Beijing i 2008. Foto: ERIC GAILLARD

Derfor var han så rasende, at han klagede til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og endte med at få medhold i forhold til ejendommene. Parret fik dem ikke tilbage, men måtte nøjes med en erstatning, som ifølge eksdronning Anne-Marie slet ikke stod mål med ejendommenes værdi.

Trods sine uoverensstemmelser med Grækenland, drømte ekskongen altid om at få græsk jord under fødderne igen. For det var der, han følte sig hjemme.

Drømmen blev opfyldt i 2013, da parret solgte deres villa i London for at vende hjem til Grækenland. De bosatte sig i kystbyen Porto Cheli og blev taget godt imod af grækerne, når de gik rundt uden sikkerhedsfolk på gaden.

Grundet ekskongens svækkede helbred flyttede parret dog i 2021 til Athen for at være tættere på et hospital.

Ekskong Konstantine var også inviteret med til prins Williams bryllup. Foto: BEN STANSALL

Selvom ekskongen i mange år håbede på at kunne vende tilbage til Grækenland som monark, så virkede han dog de senere år mere afklaret med sin skæbne:

Da han i et interview med CNN blev spurgt, om han var afklaret med at dø som den tidligere konge af Grækenland, pointerede han, at befolkningen havde truffet deres valg:

»Jeg er ligeglad. Hvorfor skulle jeg gå op i det. Hvis folket i dag er ligeglade med det system, de har, hvorfor skulle jeg så være den, der ville ændre det. Bare fordi jeg gerne ville være konge igen. Det er skørt. Det er ikke, hvad monarkiet handler om,« sagde han og tilføjede, at han ikke havde noget gæt på, hvorvidt monarkiet en dag ville komme tilbage til Grækenland.

Ekskong Konstantin efterlader sig sin hustru, eksdronning Anne-Marie, samt parrets fem børn samt flere børnebørn.