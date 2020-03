Millioner af øjne vil være rettet mod dem. Hver en bevægelse, hvert et skridt, ord, smil og blik vil blive analyseret og tolket sønder og sammen, når sidste kapitel af dét, der lignede et eventyr af de helt store, bliver skrevet.

Mandag er det nemlig prins Harry og hertuginde Meghans sidste officielle arbejdsdag som royale. Og er der én ting, de kan kan være sikre på, så er det, at alt dét, de afskyr, folder sig ud i fuldt flor den dag.

Selvom de først udtræder af de royale rækker med udgangen af marts, er mandagens Commonwealth Day-fejring den sidste af prinsen og hertugindens pligter.

En dag, som briterne historisk set elsker at fejre, og hvis højdepunkt – ceremonien i Westminster Abbey med dronning Elizabeth og den øvrige royale familie – da også transmitteres live på BBC for de i alt 2,4 mia. indbyggere, der indgår i Commonwealth.

Sådan så det ud ved sidste års Commonwealth Day ceremoni. I år bliver den sidste for Harry og Meghan, mens prins Andrew - som ses yderst til højre - ikke ventes at være tilstede i år. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP Vis mere Sådan så det ud ved sidste års Commonwealth Day ceremoni. I år bliver den sidste for Harry og Meghan, mens prins Andrew - som ses yderst til højre - ikke ventes at være tilstede i år. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP

Men i år bliver den altså markant anderledes.

Ikke alene fordi prins Andrew ikke ventes at deltage. Men altså også fordi det bliver sidste gang, prins Harry og hertuginde Meghan sidder med på de royale rækker.

Besøget er det første i flere måneder for Meghan Markle, som har opholdt sig i deres nye hjemland Canada med parrets søn Archie, lige siden parret i starten af januar kom med deres chokerende udmelding om at forlade det britiske kongehus.

Men siden hun torsdag atter satte sine ben i England, har hver en bevægelse været fulgt med de lange linser, som parret foragter mere end noget andet.

Faktisk har interessen været så stor, at fotograferne ifølge Sky News allerede natten til torsdag opsatte trappestiger foran parrets bolig for at kunne få de bedste billeder af hertuginde Meghan, når hun ankom.

Og sådan er det fortsat. Hvad end hun har deltaget i egne arrangementer eller sammen med prins Harry, er hver en bevægelse blev fulgt.

Trods den intense pressejagt har Meghan Markle dog ikke sparet på smilene på denne sidste tour de force udi royale pligter.

Tilmed insisterede hun ifølge flere engelske medier på, at det var en ‘fornøjelse’ at være tilbage. Måske i ren og skær lettelse over at vide, at det snart er slut.

Selv om pressen de seneste dage har fulgt hver en bevægelse, har både Harry og Meghan haft de helt store smil fremme. Foto: HANNAH MCKAY/Reuters Vis mere Selv om pressen de seneste dage har fulgt hver en bevægelse, har både Harry og Meghan haft de helt store smil fremme. Foto: HANNAH MCKAY/Reuters

Det var i starten af januar, at Harry og Meghan smed bomben. Og siden har debatten for og imod deres drastiske beslutning raset.

Faktisk i en sådan grad, at den aldrende dronning Elizabeth til sidst var nødsaget til at gribe ind og træffe den beslutning, der skar grenen på det royale stamtræ over.

Ikke alene ville parret miste deres royale titler, også deres apanage strøg dronningen i dét, der af eksperter blev kaldt en benhård beslutning.

»Meghan og Harry vil have hele kagen, men dronningen tog kagen tilbage til det royale køkken,« som den kontroversielle tv-vært Piers Morgan dengang skrev på Twitter.

Prins Harry og Meghan er klar til deres store finale. Mandag er deres sidste royale 'optræden'. Foto: JUSTIN TALLIS/AFP Vis mere Prins Harry og Meghan er klar til deres store finale. Mandag er deres sidste royale 'optræden'. Foto: JUSTIN TALLIS/AFP

Fra 1. april skal Harry og Meghan i gang med at bage deres egen. Langt væk fra rampelyset.

Men først skal de sidste officielle pligter overstås. Herunder altså den store ‘finale’, den traditionsrige Commonwealth Day-ceremoni i Westminster Abbey, som dronning Elizabeth for kort tid siden insisterede på, at parret skulle deltage i.

»Alle de kongelige vil vise sig fra deres bedste side, velvidende at kropssproget mellem dem vil blive gransket til mindste detalje,« som ITVs royale kommentator Chris Ship skriver.

Når den er overstået, vender Harry og Meghan hjem til Canada. Lægger deres ‘gamle’ liv bag sig og starter et nyt kapitel. Som en næsten helt almindelig familie.