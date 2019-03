Hvis man tæller arbejdsdage sammen, kan man se, at dronning Margrethe er gået ned i officielle arbejdsdage, mens hendes søn er gået op.

»Der er ved at ske et helt naturligt generationsskifte,« siger kongehusekspert Søren Jakobsen.

B.T. har kigget på kongehusets arbejdsindsats i de to første måneder af 2017, 2018 og 2019.

2018 var året, hvor dronning Margethe mistede sin ægtemand, og man kan se, at der er en tydelig nedgang i arbejdsdage. Dronningen arbejdede syv dage, og kronrpins Frederik arbejdede 11 dage.

Men ser man på de to andre år, nemlig 2017 og 2019, så kan man se, at der er sket et skifte.

I 2017 arbejdede dronningen 22 dage i de to første måneder af året. Kronprinsen arbejdede 15 dage.

Men hvis man så kigger på, hvad de to medlemmer af kongehuset har arbejdet i år, danner der sig et andet billede.

I de to første af 2019 har Dronningen haft 14 arbejdsdage, kan man læse i den kongelige kalender.

Kronprinsen skal med på officielt besøg i Argentina sammen med sin mor for at lære, siger kongehusekspert Søren Jakobsen.

I samme periode er Kronprinsen steget med et par arbejdsdage, så han har haft 16 dage i samme periode af 2019.

Desuden kan man se, at Kronprinsen tager over på flere opgaver efter sin far.

»Siden prins Henrik blev syg, har Kronprinsen taget over, så det er ham, der kører jagtretten,« siger eksperten og fortsætter:

»Selvom det er Dronningen, der egentlig har jagtretten og også er værtinde, når der bliver afholdt jagt, står Kronprinsen for det praktiske,« siger Søren Jakobsen.

Han understreger dog, at selvom man har set, at der er ved at ske et generationsskifte, så arbejder Dronningen så længe, hun kan.

»Man vil aldrig se en kalender, hvor Dronningen har nul arrangementer.«

»Vi har en meget arbejdsom dronning, der trods sin høje alder ikke skærer voldsomt ned i arrangmenter,« forklarer eksperten.

Et punkt, hvor Jakobsen dog forudser, at der vil være en tydelig ændring, er i de længere udlandsrejser.

»Dronningen og Kronprinsen skal på rejse sammen til Argentina i år, men jeg tror, at Dronningen fra 2020 har færre længere udlandsrejser,« siger han og fortsætter:

»Allerede ved denne rejse er der i gang med at ske et skifte. Det er utraditionelt, at både Dronningen og Kronprinsen er sammen på sådanne rejser.«

Eksperten fortæller yderligere, at et sted, hvor man kan forvente at se dronningen mange år frem, er på sommertogt.

»Det er jo ret ejendommeligt, at hun har sit eget flydende hotel med sig. Så kan hun sejle rundt og sove i sin egen seng, med sine sædvanlige folk omkring sig,« siger han.

I år går turen til Nyborg og Køge, og selvom det ikke er så lang en tur, er det stadig et udtryk for, at Dronningen tager sine forpligtelser alvorligt, siger Søren Jakobsen.

Han fortæller også, at en anden ting, som han håber, Dronningen vil tage sig tid til i slutningen af hendes 70'ere, er ture til hendes elskede Frankrig.

Der kan Danmarks regent være sig selv, og hun har ikke det samme opbud af sikkerhedsfolk som i Danmark.

»I Frankrig kan hun gå på markedet, ligesom man ville kunne se enhver ældre dame gøre det. Det håber jeg for hende, at hun finder tid til,« siger Søren Jakobsen.