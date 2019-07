Naboer til Frogmore Cottage, hvor Hertuginde Meghan og prins Harry er flyttet ind, skal holde tungen lige i munden i den kommende tid.

De har nemlig fået udstukket en række regler for, hvad de må og ikke må gøre, når de støder på det royale par.

Det skriver The Sun.

Reglerne inkluderer, at man ikke må henvende sig til parret. Man må ikke bede om at se deres baby. Man må ikke røre ved deres to hunde. Man må ikke putte noget i deres brevkasse – og man må ikke tilbyde sig som babysitter.

Naboerne, som alle arbejder for kongehuset, er noget rystede over regelsættet, som de fik opremset ved en forsamling i denne uge.

Man skal helst ikke henvende sig til prins Harry eller hertuinde Meghan, hvis man er nabo til Frogmore Cottage. Foto: POOL New

»Det er ekstraordinært. Vi har aldrig hørt noget lignende. Alle, som bor på ejendommen, arbejder for de royale og ved, hvordan man opfører sig respektfuldt,« siger en nabo til The Sun:

»Vi får ikke instrukser om, hvordan vi skal opføre os omkring dronningen. Hun har det helt fint med, at folk hilser på hende.«

Historien vækker opsigt, fordi Hertuginde Meghan og prins Harry i forvejen har fået en del kritik i britiske medier for at være relativt private.

De har eksempelvis ikke ønsket at oplyse visse detaljer omkring deres søn Archies dåb, ligesom de ikke har ønsket at oplyse, hvem der er gudmor eller gudfar til drengen.

På samme måde har de konsekvent nægtet at fortælle offentligheden, hvad deres to hunde hedder.

De henviser til privatlivets fred.

The Sun har været i kontakt med kongehuset om instrukserne til naboerne til Frogmore Cottage.

En talsmand fra Buckingham Palace bekræfter, at en briefing om regler har fundet sted, men forklarer dog, at prins Harry og Hertuginde Meghan ikke vidste noget om briefingen på forhånd.

»Dette var en velment briefing for at hjælpe et lille lokalsamfund til at vide, hvordan de skulle tage imod de nye tilflyttere,« siger talsmanden blandt andet til The Sun:

»Samtalen blev udført af en lokal manager, og det generelle indtryk var, at det blev taget godt imod.«

Buckingham Palace erkender dog, at den ansatte, der har givet briefingen til de lokale, måske var en kende overbeskyttende overfor parret.