Efter i ugevis at have leget gemmeleg med det amerikanske retssystem, er det lykkedes amerikanerne at forkynde en stævning for prins Andrew. Eller er det?

Mens amerikanerne insisterer på, at den britiske prins nu er stævnet, nægter kongehuset at have modtaget stævningen. Og det sender sagen op i et helt nyt niveau af absurditet.

»Det her er grimt og pinligt og troværdigt og latterligt. Det er alt det, der gør, at dem, der siger, at kongehuset ikke er en tidsrammende institution, har et vist argument. Det er jo 'Monty Python'-agtigt. Det er skørt.«

Sådan lyder det fra B.T.’s internationale korrespondent Jakob Illeborg, efter den seneste udvikling i sagen om den 61-årige prins Andrew og hans tætte forhold til den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein.

Det viser et apparat omkring prins Andrew, der virker som om, at de bevidst ikke samarbejder Jakob Illeborg om prins Andrew

Prinsen har leget kispus med retsvæsenet og gemt sig på de britiske slotte den seneste måned, siden Virginia Giuffre, der er en af de kvinder, som er blevet udnyttet af Epstein, i midten af august indgav et civilt søgsmål mod prinsen.

Hun anklager ham blandt andet for at have haft sex med hende i London, i New York og på Epsteins private ø i Caribien, mens hun efter amerikansk lov var mindreårig og var blevet udsat for menneskehandel af Epstein.

Ifølge britiske medier er den nye udvikling en farce. Sagen skal for retten for første gang ved et formøde mandag (mandag aften dansk tid, red) i USA, men helt indtil 11. time nægter prinsen og kongehuset, at de har modtaget den indkaldelse, der skal til, for at prinsen kan indkaldes til at vidne.

Ifølge Giuffres advokater har en udsendt forkynder den 26. August været forbi Royal Lodge - palæet hvor prins Andrew bor, hvilket ligger omkring fem kilometer fra det kongelige slot i Windsor.

Prins Andrew var gode venner med afdøde Jeffrey Epstein. Men havde han noget af gøre med Epsteins sexforbrydelser? Foto: Handout . Vis mere Prins Andrew var gode venner med afdøde Jeffrey Epstein. Men havde han noget af gøre med Epsteins sexforbrydelser? Foto: Handout .

Ifølge det royale magasin Tatler og BBC står det beskrevet i retsdokumenter, hvordan den udsendte mødtes med sikkerhedsfolk på stedet og blev bedt om at vente.

Han talte blandt andet med sikkerhedschefen, der ikke kunne finde hverken prins Andrews privatsekretær eller nogen andre ‘overhoveder’. Sikkerhedsfolkene oplyste til forkynderen, at de havde fået at vide, at de ikke måtte tage imod nogle retspapirer.

Forkynderen kom tilbage til slottet dagen efter, hvor sikkerhedschefen fortalte ham, at han kunne lægge papirerne ved politiet ved slottet, og at disse kunne give dem til prins Andrews jurister.

Derved mener Giuffres hold af advokater, at sagen er blevet korrekt forkyndt, mens prins Andrews advokater ifølge BBC kan afvise det ved at sige, at man formelt burde have fået hjælp fra det britiske retssystem.

Dronning Elizabeth ses her med sine to yngste sønner, da de var små. Prins Andrew (tv) og prins Edward (th). Foto: Unknown Vis mere Dronning Elizabeth ses her med sine to yngste sønner, da de var små. Prins Andrew (tv) og prins Edward (th). Foto: Unknown

»Både det engelske og det amerikanske retssystem er ikke for børn. Der er mange teknikaliteter om, hvordan ting foregår. En amerikansk version af, hvornår man er stævnet, er ikke altid lig med den britiske, og det er det her et eksempel på,« siger Jakob Illeborg og tilføjer, at balladen giver ridser i kongehusets ry.

»Det viser et apparat omkring prins Andrew, der virker som om, at de bevidst ikke samarbejder. Man sørger for bevidst at opstille forhindringer, der gør det muligt for dem at sige, at han ikke nødvendigvis er blevet informeret eller stævnet ordentligt,« siger han og tilføjer:

»Men det er en farlig leg at lege, for jeg tror, at mange opfatter dette, som at de spiller kispus med retssystemet.«

»For mig at se bliver man nødt til at finde ud af i kongehuset, hvordan man håndterer det her. Indtil nu beskriver amatøragtigt ikke, hvor dårligt, man har håndteret det her. Det er skandaløst ringe,« lyder det fra Illeborg, der mener, at sagen er en af de værste for kongehuset nogensinde.

Det bliver spændende, om prins Andrew ender med at skulle vidne i retten. Foto: JOHN THYS Vis mere Det bliver spændende, om prins Andrew ender med at skulle vidne i retten. Foto: JOHN THYS

»Der er ikke andre sager omkring det britiske kongehus, der er så betændte. Beskyldningerne er så grove, så det er en sag uden sidestykke. Og så er det ovenikøbet dronningens søn – og hendes yndlingssøn. Det er en stor og dyb royal krise,« siger han.

Om sagen er blevet forkyndt eller ej, vil formentlig blive afgjort mandag aften i et for-retsmøde, der vil foregå virtuelt. Mødet vil netop omhandle forkyndelsen, og hvis det vurderes, at prins Andrew har fået sagen forkyndt, vil sagen kunne gå videre.

Prins Andrews advokater har dog angiveligt tænkt sig ikke at deltage, og ej heller lade prinsen deltage i høringen, som ellers er obligatorisk skriver The Telegraph ifølge Tatler.