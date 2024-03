Prinsesse Kate har ikke vist sig offentligt siden jul, men søndag meldte hun sig endelig på banen igen med et nyt billede med sine tre børn i anledning af Mors Dag i Storbritannien.

Billedet har imidlertid kun bidraget yderligere til forvirringen og mystikken om prinsessen og hendes tilstand.

Brugere på de sociale medier bemærkede hurtigt flere spøjse detaljer – så som at Kate ikke havde sin vielsesring på, at prinsesse Charlottes bluseærme er sløret, og at prins Louis' hånd ser noget underlig ud.

Endelig kunne prinsesse Charlottes nederdel se ud til at ligne et fejlbehæftet photoshop-projekt.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Det fik folk til at spekulere i, om billedet er blevet photoshoppet eller sågar kunne være AI genereret (lavet med kunstig intelligens, red.).

Nu har adskillige nyhedsbureauer trukket billedet tilbage.

Både Associated Press (AP), Reuters, Getty Images og Agence France-Presse (AFP) har slettet billedet fra deres arkiver og systemer – og opfordret deres mediekunder til at »dræbe« billedet.

Det skriver Sky News.

Flere detaljer på billedet har fået folk til at undre sig – og fatte mistanke om, at billedet er blevet photoshoppet. Foto: Twitter Vis mere Flere detaljer på billedet har fået folk til at undre sig – og fatte mistanke om, at billedet er blevet photoshoppet. Foto: Twitter

»Ved nærmere undersøgelse lader det til, at kilden har manipuleret med billedet. Kunder skal være opmærksomme på, at følgende historie er blevet dræbt og ikke længere bør bruges, lyder det i en mail fra AP til sine kunder ifølge TV 2.

De store internationale mediebureauer bruger det engelske ord »kill« (dræbe, red.), hvilket i denne kontekst skal forstås således, at billedet skal trækkes tilbage.

»Tidligere i dag identificerede vores billedredaktion et problematisk billede, som var blevet leveret til Getty Images af Kensington Palace. Vi kan bekræfte, at det pågældende billede blev fjernet fra vores hjemmeside i overensstemmelse med vores redaktionelle politik,« oplyser Getty Images til Sky News.

Præcis hvorfor nyhedsbureauerne mener, billedet er manipuleret, fremgår ikke.

Kensington Palace har afvist at kommentere historien om, at billedet er blevet fjernet.

Billedet af den smilende prinsesse med sin tre børn blev offentliggjort af det britiske kongehus søndag og er det første nye billede af prinsessen, siden hun blev opereret i maven i januar.

Efter operationen blev det meldt ud, at den 42-årige britiske prinsesse først ville genoptage sine officielle pligter efter påske.

Siden bidrog det til mystikken, da det britiske kongehus i sidste uge først oplyste, at prinsesse Kate ville deltage i ceremonien 'Trooping the Colour' til juni – for så efterfølgende at fjerne oplysningen fra sin hjemmeside igen.

I slutningen af februar brød Kensington Palace tavsheden og udsendte en kortfattet udtalelse:

»Vi var meget klare fra begyndelsen om, at prinsessen af Wales var ude indtil efter påske, og Kensington Palace ville kun komme med opdateringer, når noget var vigtigt,« lød det ifølge People i udtalelsen fra en talsperson for hoffet.

Dog slog talspersonen også fast, at den 42-årige prinsesse »har det godt«.