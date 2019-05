Mandag morgen blev Meghan Markle og prins Harry forældre til en velskabt dreng.

Spekulationerne om barnets navn har været mange, men vi må vente lidt endnu, lyder beskeden fra prins Harry.

»Vi taler stadig om navne,« lød det fra prins Harry, da han mødte den ventende presse i Windsor mandag, kort tid efter nyheden om fødslen var meldt ud til offentligheden.

Fødslen af det nye kongelige familiemedlem har været ventet med spænding i mange dage, og prins Harry kunne da også afsløre, at fødslen skete senere end planlagt.

Meghan Markle, da hun stadig ventede sig. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Meghan Markle, da hun stadig ventede sig. Foto: TOLGA AKMEN

Som bekendt er intet så skidt, at det ikke er godt for noget, og hertugen af Sussex fortalte, at han og Meghan Markle har brugt ventetiden på at tale om børnenavne.

»Babyen er kommet lidt sent, så vi har haft lidt mere tid til at tænke over det, men det er den næste del,« sagde prins Harry.

Selvom navnet på den nyfødte endnu ikke er fastlagt, så har spekulationerne stået på i ugevis, og teorierne har været mange.

En af dem har eksempelvis knyttet sig til det britiske kongehus’ hjemmeside.

De royale fans John Loughery og Anne Daley poserer med det britiske flag og royale baby-balloner. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere De royale fans John Loughery og Anne Daley poserer med det britiske flag og royale baby-balloner. Foto: ADRIAN DENNIS

Medlemmerne af den royale familie har hver deres underside, og indtaster man eksempelvis www.royal.uk/princess-charlotte kommer man frem til hjemmesiden for prinsesse Charlotte, der er datter af prins William og Kate Middleton.

Indtaster man derimod samme adresse men med navnet Arthur i stedet for Charlotte, bliver man sendt tilbage til kongehusets hovedside.

Det samme sker med navnene James og Alexander, og det fik i sidste uge flere britiske medier til at spekulere i, hvorvidt de tre drengenavne er i spil.

Mandag efter offentliggørelsen af fødslen af den royale dreng, er alle de tre navne stadig i spil hos bookmakeren Ladbrokes.

Alexander er det navn, der giver pengene færrest gange igen. Dermed er det altså det navn, bookmakeren tror mest på.

På listen derefter følger Arthur, Albert, James og Spencer.

Hvilket navn den royale baby ender med at få, må vi naturligvis vente på lidt endnu. Men heldigvis skal vi ikke vente meget længere på at se den

»Vi vil se jer allesammen om cirka to dage som planlagt, som en familie, for at dele det her med jer, så alle kan se babyen.« sagde en glad prins Harry mandag.