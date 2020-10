Meghan Markle har indtil videre ikke haft tur i den i de engelske retssale, men torsdag fik hertuginden en sejr.

Sammen med sit store hold af talspersoner og advokater har Meghan Markle nemlig anmodet retten om at få retssagen mod avisgruppen Associated Newspapers (ANL) udsat.

Det er nu imidlertid lykkedes for Meghan Markle at få sit ønske efterkommet. Det skriver Sky News.

Retssagen var egentlig planlagt til 11. januar 2021 – i stedet er den nu udskudt til en endnu ukendt dato i efteråret 2021. Men så stopper de faktuelle informationer også.

Meghan Markle. Foto: Toby Melville Vis mere Meghan Markle. Foto: Toby Melville

Årsagen til, at Meghan Markle har ønsket at få retssagen flyttet er nemlig ikke oplyst.

Torsdag morgen blev der holdt en privat høring i sagen, hvor pressen og offentligheden ikke havde adgang. Om formiddagen blev det så meldt ud, at retssagen udskydes, og 'at der ligger en fortrolig grund' bag.

Yderligere oplysninger er ikke meldt ud.

Retssagen mellem Meghan Markle og ANL stammer tilbage fra sidste år. Her bragte avisen Mail on Sunday, der hører under ANL, et privat brev, som hertuginden sendte til sin far i 2018.

Meghan Markle og prins Harry forlod tidligere på året det engelske kongehus. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Meghan Markle og prins Harry forlod tidligere på året det engelske kongehus. Foto: TOBY MELVILLE

Meghan Markle anklager blandt andet ANL for at have krænket hendes ære.

Ønsket om udskydelse er til gengæld en mindre sejr for hertuginden, der ellers har haft det svært i de engelske retssale.

Den seneste fejde bunder i bogen 'Finding Freedom', der omhandler Meghan og prins Harrys afsked med det engelske kongehus.

Retten skulle tage stilling til, hvorvidt bogen må bruges i retssagen, der nu er udskudt til næste år.

Denne bog har givet yderligere kontroverser mellem parret og Associated Newspapers. Foto: Toby Melville Vis mere Denne bog har givet yderligere kontroverser mellem parret og Associated Newspapers. Foto: Toby Melville

ANL hævdede, at hertuginden selv samarbejdede med forfatterne og har givet dem informationer om det omtalte brev.

ANL påstod videre, at Meghan formåede at fortælle 'sin version af begivenhederne på en måde, der taler for hendes sag', fordi hun samarbejdede med forfatterne. De ønskede altså at bruge bogen i retten.

Det kæmpede Meghan Markle imod, da hun afviser at have været i kontakt med bogens forfattere og mente således ikke, at bogen havde relevans i retten.

Hertuginden tabte dog, og ANL fik rettens tilladelse til at bruge bogen.