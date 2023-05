Denne tirsdag eftermiddag har dronning Margrethe haft sin traditionsrige ombordstigning på kongeskibet Dannebrog.

Men meget er anderledes denne sejlsæson, hvor dele af sommertogtet med skibet er udskudt på grund af dronningens rygoperation i februar – og der har også allerede været en del mystik om, hvorfor dronning Margrethes ombordstigning denne gang havde rykket lokation og var lukket for offentligheden.

Men ifølge Se og Hør var det ikke rygproblemerne, der var skyld i, at der ikke måtte ses med ved den traditionsrige ombordstigning.

For i år skete ombordstigningen ikke med den sædvanlige sejltur i kongechaluppen til Dannebrog fra Nordre Toldbod, men derimod direkte fra land ved det lukkede militærområde Marinestationen Holmen.

Dronningen gik ombord på kongeskibet på trapper og kunne ligeledes gå på trapper undervejs i sejladsen, tirsdag 2. maj 2023. Foto: Nils Meilvang Vis mere Dronningen gik ombord på kongeskibet på trapper og kunne ligeledes gå på trapper undervejs i sejladsen, tirsdag 2. maj 2023. Foto: Nils Meilvang

Og Marinestationen Holmen var netop lukket for offentligheden på grund af dagens militære aktiviteter i området, der ligger oven i ombordstigningen, oplyser Forsvarskommandoen til Se og Hør.

Ekstra Bladet har ligeledes beskrevet, at dronning Margrethe var ganske fint gående, da hun op ad trapperne gik om bord på kongeskibet i det lukkede militærområde.

Dog mener Billed-Bladet at vide, at aflysningen af den sædvanlige sejltur ud til Dannebrog med kongechaluppen skyldtes, at man netop ville skåne dronning Margrethes ryg.

Derfor skulle Kongehuset altså have skiftet lokation til militærområdet, hvor ombordstigningen i stedet skete direkte fra land.

Dronning Margrethe sejlede ud med kongeskibet Dannebrog denne tirsdag, den 2. maj 2023, men ombordstigningen foregik privat. Foto: Nils Meilvang Vis mere Dronning Margrethe sejlede ud med kongeskibet Dannebrog denne tirsdag, den 2. maj 2023, men ombordstigningen foregik privat. Foto: Nils Meilvang

Dronningens traditionsrige ombordstigning markerer starten på sejlsæsonen for kongeskibet Dannebrog.

Dagens sejlads går fra Holmen i København til Kronborg Slot i Helsingør og retur.

Klokken 15 forventes dronning Margrethe at gå om bord i Helsingør, hvor hun vil hilse på de lokale og fremmødte.