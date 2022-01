I over et halvt år har hun været genstand for stor mystik. Er hun ved at blive skilt? Er hun mere syg, end paladset siger? Og hvad fejler hun egentlig?

De seneste måneder har offentligheden slet ikke set nogen livstegn fra fyrstinde Charlene af Monaco. Men nu er der nyt i sagen.

Det vakte ellers stor undren, da fyrstefamilien tirsdag lykønskede den 'forsvundne' fødselar, der fyldte 44 år, uden at bringe nye billeder eller video af hende.

For offentligheden har intet set til fyrstinden, siden hun i november angiveligt trak sig tilbage og lod sig indlægge for at komme sig efter flere alvorlige næse-svælg-infektioner, som angiveligt var komplikationer fra, at hun i sine unge år var elitekonkurrencesvømmer.

Sådan så fyrstefamilien ud i 2019. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Sådan så fyrstefamilien ud i 2019. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Nu er mystikken dog tilsyneladende blevet så stor, at paladset har taget bladet fra munden.

Ifølge Daily Mail har fyrstehuset udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at fyrstinden stadig skal bruge en del uger på at komme sig. Dog forlyder det, at fremgangen er 'tilfredsstillende og meget opmuntrende'.

Hvad den præcise årsag til sygdommen og de mange komplikationer er, har hverken prins Albert eller kongehuset oplyst, men det fremgår af pressemeddelelsen, at fyrstinden skal igennem noget tandlægebehandling.

Fyrst Albert har dog tidligere udtalt i et interview med magasinet People, at det hverken er kræft, corona-relateret eller problemer efter plastikkirurgi, der volder hans kone problemer. Og det er ifølge fyrsten heller ikke ægteskabelige problemer

Tvillingerne sendte i november denne hilsen til deres mor. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Tvillingerne sendte i november denne hilsen til deres mor. Foto: ERIC GAILLARD

»Jeg kommer nok til at sige dette mange gange, men dette har intet at gøre med vores forhold. Det vil jeg gerne understrege. Der er ikke problemer med vores forhold – ikke med forholdet mellem mand og kone. Dette er af anden karakter,« forklarede den 63-årige fyrste.

Ifølge fyrsten måtte Charlene efter bare 11 dage hjemme i Monaco opgive at 'leve et normalt liv' med offentlige pligter, da det blev tydeligt, at hun lider af voldsom udmattelse – både fysisk og psykisk efter de mange operationer.

Ifølge Albert sov Charlene dårligt om natten, ligesom hun også havde svært ved at spise og desuden også havde tabt meget vægt.

Det var tilbage i maj, at problemerne tilsyneladende begyndte for fyrstinde Charlene. Under et ophold i sit fødeland Sydafrika fik hun den voldsomme ørenæse-svælg-infektion, der førte til flere så komplicerede operationer, at hun ikke kunne komme hjem til Monaco, da hun ikke måtte flyve.

Prins Alberts søstre, prinsesse Caroline og prinsesse Stephanie,er flittige til at hjælpe med hans børn. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Prins Alberts søstre, prinsesse Caroline og prinsesse Stephanie,er flittige til at hjælpe med hans børn. Foto: ERIC GAILLARD

Mens Charlene var 'strandet' i Sydafrika, opdaterede hun i begyndelsen flittigt sin Instagram konto, hvor hun flere gange gav udtryk for, hvor meget hun savnede sine tvillinger, prinsesse Gabriella og prins Jacques, der lige er fyldt syv år.

Til gengæld informerede fyrst Albert ikke særligt meget om sin kones helbred, og rygterne begyndte at svirre, om en royal skilsmisse mon var på vej? Især da fyrstinden også missede sin ti års bryllupsdag grundet sygdommen.

I november lykkedes det endelig at få fyrstinden hjem til Monaco, men knap nåede paladset at udsende et billede og opslag på Instagram af den genforenede familie, før fyrstinden altså igen forsvandt fra offentligheden.

Ifølge fyrst Albert er fyrstinde Charlene indlagt et sted i Europa og var selv var med på at blive indlagt, da det stod klart, at hun ikke havde det godt.

Fyrstinde Charlene har været indlagt i flere måneder, og det kommer til at tage mange uger endnu, før hun er helt rask, lyder meldingen fra fyrstefamilien. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Fyrstinde Charlene har været indlagt i flere måneder, og det kommer til at tage mange uger endnu, før hun er helt rask, lyder meldingen fra fyrstefamilien. Foto: ERIC GAILLARD

Flere af fyrstindens venner har udtalt til blandt Page Six, at de er bekymrede for, at hoffet får det til at fremstå det, som om at Charlene har problemer psykisk, når det ifølge dem har været meget alvorlige operationer.

Fyrstindens far, Michael Wittstock, virker dog ikke til at være så bekymret for sin datter:

»Jeg ved, at hun er hårdfør og vil komme igennem dette og komme stærkere tilbage,« har han ifølge Town & Country udtalt til et sydafrikansk medie.

Ifølge fyrsten ved børnene godt, at deres mor ikke har det godt, og at hun er syg og indlagt ikke alt for langt væk fra Monaco. Og at de kan besøge hende indimellem.