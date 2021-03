Kendte Meghan noget til Harry, inden hun mødte ham – og blev parret gift tre dage før deres bryllup eller ej.

Mere end en uge efter parrets opsigtsvækkende interview med Oprah, er de britiske medier fortsat i gang med at granske fakta. Og særligt sagen om brylluppet er de optaget af.

For det viser sig, at ikke alle fakta ser helt ud til at holde vand.

»Jo mere, der viser sig i interviewet, der ikke er helt sandt, des større problemer har Harry og Meghan i Storbritannien,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Blev Meghan og Harry gift tre dage før det officielle bryllup eller ej? Det forsøger de britiske medier at finde ud af.

I interviewet med Oprah Winfrey afslørede hertuginde Meghan nemlig overraskende, at hendes med bryllup med prins Harry den 19. Maj 2018 slet ikke var det første.

»Tre dage før brylluppet blev vi gift,« fortalte Meghan og forklarede, at ingen vidste det.

»Men vi ringede til ærkebiskoppen og sagde: ‘Hør, denne ting, dette spektakel, det er for hele verden, men vi vil gerne have ceremonien mellem os,« forklarede hertuginden videre, mens prins Harry medgav, at episoden havde fundet sted, og at det kun var ‘os tre’.

Og selv om det kan lyde meget romantisk, så ser man ikke helt så rosenrødt på det i Storbritannien.

For HVIS parret vitterligt blev gift, så har man brudt flere regler. For det første, så skal der være to vidner til stede ved et bryllup i England. Desuden vil et bryllup inden også have betydet, at ærkebiskoppen af Canterbury, der forestod den officielle vielse, i så fald skulle have foretaget en uofficiel vielse.

Britiske medier har forsøgt at opklare, hvad der skete. Ifølge Daily Mail, så blev der udstedt en enkelt bryllupslicens – og den var til det officielle bryllup.

Mediet ChronicleLive skriver endvidere, at præsten Rev Mark Edwards fra Newcastle har været i kontakt med ærkebiskoppen af Canterbury’s kontor for at høre, om man vitterligt kunne holde så privat et bryllup i haven uden vidner.

»Intet bryllup fandt sted,« var det svar, som Edwards fik.

Harry sad ved siden af, da Meghan fortalte om brylluppet tre dage inden det officielle. Og han havde ingen indsigelser til det, som hun fortalte.

»Justin (ærkebiskoppen, red.) udfører ikke private bryllupper. Meghan er amerikaner, hun forstår det ikke,« lød svaret videre til Edwards.

Ærkebiskoppen har ikke selv kommenteret sagen, da det er private forhold, men det svar rejser kritik fra Ewards, der mener, at det er i offentlighedens interesse at høre, hvad der er sket:

»Folk kommer til mig under nedlukningen og spørger, om de kan holde et privat bryllup, og jeg må forklare dem, at det ikke vil være et lovligt bryllup ifølge loven,« siger han.

Britiske medier spekulerer i, om det formentlig blot har været en form for velsignelse, som præsten gav af Harry og Meghan.

Den britiske dronning har kommenteret i en pressemeddelelse, at selv om man husker tingene forskelligt, så tager man anklagerne om racisme seriøst, og at man vil se på sagen under private forhold.

Men misforståelse eller ej, så kan sagen give bekymringer, vurderer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Hvis påstanden er, at hun er amerikaner, og hun ikke kender britisk tradition, så må man antage, at prins Harry gør. Og det kan godt være, at det, man har gjort, ikke har været en decideret kristelig vielse, men en velsigne dem eller noget andet, men det ville jo være en hårdkogt løgn, hvis det slet ikke har fundet sted,« siger Illeborg, der dog ikke tror, at bryllupssagen alene svækker Meghans troværdighed voldsomt.

Britiske medier har dog også gransket andre fakta, som parret fortalte i interviewet. Blandt andet mener man ikke, at det er korrekt, når Meghan fortæller, at hun stort set intet kendte til det britiske kongehus, før hun mødte Harry.

»Det tænkte jeg da på, da jeg så interviewet; ‘Det var fandens - at du overhovedet ikke har gået op i det britiske kongehus og bliver gift med en prins. Der tror jeg lidt, at hun har en dårlig sag. For det er svært at tro på, at man bliver gift med en prins nærmest uden at vide det,« lyder det fra Illeborg.

Han mener dog ikke, at de faktuelle overensstemmelse overskygger de to største sager i interviewet - at et medlem af kongefamilien ifølge Harry og Meghan udtrykte bekymring for deres barns hudfarve - samt at Meghan føler, at hun er blevet mobbet af både kongehuset og pressen.

»Jeg synes, at man skal bide mærke i dronningena reaktion, at det er bekymrende med de der racisme ting, men at man husker det på en anden måde, og det viser for mig, at et eller andet har fundet sted, men at man har opfattet det forskelligt,« siger han.