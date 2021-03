Undrede du dig også over det 'R', der havde sneget sig ind efter 'Margrethe' i Dronningens hilsen til danskerne tirsdag?

»Her fra Trend sender jeg de varmeste forårshilsner til alle. Margrethe R,« skrev hun på kongehusets Instagram-profil med en række billeder af hende i skovene i Vesthimmerland.

Det er alment kendt, at Dronningen intet efternavn har, så hvor underskrive sig sådan? Eller har hun et efternavn, vi ikke kender til?

Forsøger man at finde et billede af regentens underskrift, eller ser man på hendes kongelige monogram, så kan man også se, at der har sneget sig et 'R' ind begge steder. Også på lovmæssige bestemmelser underskriver Dronningen sig da også Margrethe R.

Sådan ser Dronningens monogram ud. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Sådan ser Dronningens monogram ud. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Googler man Margrethe R, så er et af de første resultater en kvinde ved navn Margrethe Rasmussen, der er både kostumedesigner, dameskrædder og stylist.

Dog bor denne Margrethe på Vesterbro i København og ikke Amalienborg.

I mangel på gode svar på internettet har B.T. taget de tunge skyts i brug.

Vi har taget kontakt til historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo i håbet om at få et svar, der kan gøre en ende på mysteriet.

Dronning Margrethe på tur i de jyske skove tirsdag. Foto: Kongehuset Vis mere Dronning Margrethe på tur i de jyske skove tirsdag. Foto: Kongehuset

Og det viser sig, at det ikke er så mystisk, som man skulle tro.

Faktisk har samtlige regenter brugt et 'R' efter deres navn, hver gang de har underskrevet noget, forklarer Michael Bregnsbo.

»Regina. 'R' står for Regina,« lyder det fra kongehuseksperten, der dernæst forklarer, at ordet kommer fra latin og betyder 'den regerende dronning'.

Er man den regerende konge, så står det for Rex, som er latin for 'konge'.

Michael Bregnsbo, historiker og kongehusekspert. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Michael Bregnsbo, historiker og kongehusekspert. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg mener, at hun altid bruger et 'R' efter sit navn, når hun skriver under på noget. Dronningen ville aldrig skrive Margrethe den Anden for eksempel,« siger Michael Bregnsbo og fortsætter:

»Det er en meget, meget gammel tradition, så det er slet ikke så underligt.«

Han fortæller til sidst, at der ikke er forkortelser for Kronprinsen eller Kronprinsessen.

Det er kun det regerende overhoved, der har sådan et