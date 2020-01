»2019 har været et utrolig smerteligt år.«

Det siger den ellers normalt aldeles pressesky fyrstinde Charlene af Monaco, gift med det lille rigmandsparadis’ royale overhoved fyrst Albert.

Den 41-årige kvinde, som er født i Zimbabwe og haft sin barndom både der og i Sydafrika, løfter i et sjældent åbenhjertigt interview med det sydafrikanske magasin Huisgenoot sløret for den ene tragedie efter den anden, som har ramt familien og hendes nærmeste gennem det forgangne år.

»Det seneste år har virkelig ramt mig hårdt. 2019 har været utrolig smerteligt,« konstaterer hun med henvisning til, at hendes syge far har gennemgået en større operation i Sydafrika.

Samtidig føler hun, at hun blev ramt dobbelt hårdt, da to af hendes gode venner i løbet af året døde med blot ti dages mellemrum.

Desuden lider hun af hjemve, indrømmer hun.

»Jeg har det privilegium at have det her liv (i Monaco, red.), men jeg savner min familie og mine venner i Sydafrika, og jeg er ofte ked af det, fordi jeg ikke altid kan være der for dem,« forklarer fyrstinde Charlene.

I samtalen med skribenten fra det sydafrikanske magasin erkender hun, at hun ofte ser sørgmodig ud på billeder, når hun sammen med sin mand optræder i offentlige sammenhænge.

Fyrstinde Charlene lægger ikke skjul på, at det ikke er en tilfældighed:

»Folk er meget hurtige til at sige; ‘Hvorfor smiler hun ikke på billeder?’ Sandheden er, at det nogle gange er svært at smile,« lyder det med tristesse fra den blonde kvinde, som er mor til de fem-årige tvillinger Jaques og Gabrielle.

Hun og fyrst Albert, som er 20 år ældre end sin hustru, traf hinanden første gang under et svømmestævne i Monaco i år 2000, hvor den kvindelige topatlet tog en guldmedalje med sine flotte præstationer i bassinet.

De to traf hinanden igen senere samme år i Sydney under De Olympiske Lege, hvor Charlene - dengang med det borgerlige efternavn Wittstock - repræsenterede Sydafrika på 100 meter distancen.

Parret trådte først frem offentligt som kærester i 2006, og fem år senere blev de gift.