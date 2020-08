Prins Joachim er fortsat i 'god bedring' efter den blodprop, der ramte ham i slutningen af juli.

Det er meldingen fra kongehuset, der onsdag lagde et billede på Instagram, som viser en forsigtigt smilende prins Joachim spise morgenmad med sin bror, kronprins Frederik.

Men spørger man Se & Hørs royale reporter Jacob Heinel Jensen, så fremstår prinsen både 'afkræftet' og 'svækket' på billedet, der er det første, som offentligheden har fået lov at se siden indlæggelsen.

Jacob Heinel Jensen interviewede selv prins Joachim for en måned siden i Cahors, hvor prinsen fortalte, at han var træt efter sit krævende uddannelsesforløb i Paris og trængte til en afslappende sommerferie med familien.

Prins Joachim som vi kender ham. Her med sin hustru prinsesse Marie. Foto: JACQUES WITT Vis mere Prins Joachim som vi kender ham. Her med sin hustru prinsesse Marie. Foto: JACQUES WITT

Men selv om prinsen allerede dengang var træt, så fremstod han markant friskere, end han gør på det nye billede, vurderer Jacob Heinel Jensen.

»Det kan godt være, det kun er en måned siden, jeg var nede og se ham. Men der kunne være 10 år mellem de der billeder,« fortæller han til Se & Hør med henvisning til de billeder, han fik taget, da han mødte prins Joachim under en frisk gåtur med hustru prinsesse Marie og parrets hund.

Prins Joachim blev 24. juli ramt af en blodprop i hjernen og hastet til et hospital i den mindre sydfranske by Cahors, hvor han holdt ferie på familieslottet Château de Cayx med familien. Kort efter blev han overflyttet til universitetshospitalet i Toulouse, hvor han gennemgik en operation.

Mandag i sidste uge blev han udskrevet, og meldingen fra kongehuset lød i den forbindelse, at det var de franske lægers vurdering, at han ikke vil få fysiske følger eller andre mén.

Det blev onsdag slået fast med billedet, hvor prins Joachim, afslappet klædt i hvid T-shirt, har forladt sygesengen for at spise morgenmad i solen med Kronprinsen, som ifølge kongehuset siden er kommet hjem til Danmark efter sit franske visit.

Vis dette opslag på Instagram H.K.H. Kronprinsen kom i går hjem fra Frankrig, hvor han de seneste dage har besøgt sin bror, H.K.H. Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie og parrets to børn på Château de Cayx. Prins Joachim er fortsat i god bedring, men har stadig brug for ro omkring sig. Kongehuset ©️ Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 12. Aug, 2020 kl. 1.14 PDT

'Prins Joachim er fortsat i god bedring, men har stadig brug for ro omkring sig,' lyder det i opslaget.

B.T. har været i kontakt med kongehuset, der ikke ønsker ikke at uddybe, hvordan prins Joachims bedring kommer til udtryk. Ej heller vil man oplyse, hvorvidt prinsens sygdom vil have indvirkning på hans planmæssige tiltrædelse i stillingen som forsvarsattaché om godt to uger.

Prins Joachim flyttede sidste år til Frankrig, hvor han begyndte på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær ved militærakademiet Ecolé Militaire. Herefter blev han udpeget som ny forsvarsattaché i Paris, hvor han fra 1. september vil referere til Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeriet har foreløbig ikke ønsket at oplyse, om prinsens sygdom har ændret på disse planer.

'Forsvarsministeriet har ikke nogen kommentarer for nuværende. Forsvarsministeren og ministeriet sender de bedste tanker til prins Joachim og familien og ønsker ham god bedring,' lyder den hidtidige melding, som ikke er blevet ændret af det nye foto fra kongehuset.