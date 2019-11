Det tegnede til at blive et eventyr for den russiske skønhedsdronning og den malaysiske konge, da de to gav deres 'ja' til hinanden for halvandet år siden.

Men det er endt som alt andet end det. Nu hævder den russiske model, at faderen til hendes lille søn er hendes nu tidligere ægtemand - men det er han ikke helt enig i.

Det skriver det britiske medie Daily Mail, der har interviewet den 27-årige russiske kvinde ved navn Oksana Voevodina.

I det hele taget har de seneste par år været turbulente for hende og for hendes nu tidligere ægtemand, Sultan Muhammad V.

De blev gift i sensommeren sidste år - men fem måneder senere kom det frem, at Sultan Muhammad V efter blot to år på tronen valgte at abdicere. Som den første i landets historie, siden det blev uafhængigt i 1975.

Årsagen er aldrig kommet frem.

Et halvt års tid senere - i sommeren i år - kom det frem, at Oksana Voevodina og 50-årige Sultan Muhammad V var blevet skilt.

Nu fortæller den russiske model i interviewet med Daily Mail, at de to gik fra hinanden, da hun var fire måneder gravid - og at faderen til hendes fem måneder gamle søn, Leon, er den tidligere konge.

»Jeg nyder hvert et øjeblik af at være mor, og jeg er virkelig ked af, at Leons far er gået glip af alt lige fra den dag, han blev til, til at kysse ham, kramme ham og tilbringe tid sammen med ham,« fortæller hun til Daily Mail.

Samtidig forklarer hun, at hendes søn ligner sin far 'på en prik'.

Ifølge den russiske model var graviditeten planlagt, og Sultan Muhammad V var angiveligt henrykt over nyheden.

Men pludselig valgte han at trække sig fra det hele og 'forsvinde' fra hende.

Til Daily Mail forklarer den russiske kvinde, at der var en grund til, at de gik fra hinanden, men hun forklarer, at hun ikke er 'klar til at tale om det endnu'.

Den tidligere malaysiske konges advokat, Koh Tien Hua, har ifølge det britiske medie tidligere forklaret, at der ikke er nogen 'objektive beviser for', hvem der er barnets far.

Samtidig hævder advokaten, at det var den russiske kvinde, der valgte at forlade den tidligere ægtemand, da hun ville tilbage til Rusland.

Ifølge Daily Mail kan sagen endte med, at der skal tages en faderskabstest.