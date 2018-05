Prins Nikolai er sprunget ud som forsidemodel for magasinet Dust Magazine, og det kan vise sig at være et rigtig godt skridt for prinsens videre modelkarriere.

Det vurdere modeekspert Chris Pedersen, der er vært på DR K og tidligere moderedaktør.

»Forsiderne betyder altid meget, for det er den lille, begyndende blåstempling af et ansigt. Det at være model handler om at have noget særligt, men også om at folk kender ens navn. Der er forsider med til at bygge et brand op. De betyder enormt meget,« siger Chris Pedersen til BT og tilføjer, at det oftest er bedst for modeller at starte i mindre bredt kendte magasiner for så siden at vokse til mere mainstream medier.

Prestigefyldt magasin

Hos Scoop Models, der repræsenterer prins Nikolai, er der heller ikke nogen tvivl om, at selvom Dust Magazine ikke er et kendt modeblad i den brede befolkning, så er det ikke et hvilket som helst magasin, den danske prins er landet på forsiden af. Og det er helt bevidst.

»Vi arbejder med internationale magasiner fra hele verden, og Dust er et af de mest prestigefyldte, man kan komme på forsiden af i vores branche. Der er ikke så mange udenforstående, der kender det, men i vores branche er det meget hipt,« fortæller Sune Palner, der er creative director hos Scoop Models.

DUST #13 SS18 - AW18/19 PREVIEW - WE HAVE NO FATHERS - COVER 4/6 Prince Nikolai of Denmark wearing #WalesBonner Photography #BrettLloyd at #Total in collaboration with #GraceWalesBonner Hair #LouisGhewy at #ManagementArtists Make-up #TrineSkjoth at #Lundlund Words #DanThawley #dustmagazine Et opslag delt af DUST MAGAZINE (@dustmagazine) den 15. Maj, 2018 kl. 12.31 PDT

Han fortæller, at da Dust Magazine-forsiden er fotograferet på Ordrupgaard i Nordsjælland, hvor prins Nikolai gjorde en rigtig god figur.

»Han er enormt professionel og får enormt meget ros af dem, han arbejder med. Det falder meget naturligt for ham, og der er ikke en finger at sætte på hans performance,« siger Sune Palner og tilføjer, at siden forsiden er kommet ud, har Scoop Models modtaget mange henvendelser.

»Der er kommet rigtig meget respons siden forsiden! Vi kan ikke sige fra hvem, men det er alt fra internationale designere og magasiner til presse og TV stationer i ind og mest udland. Han bliver ikke kun booket på baggrund af sin titel, men faktisk mere fordi han har et fantastisk look, der passer ind i tiden,« siger Sune Palner.

Ekspert: Han stopper ikke foreløbig

Selvom prins Nikolais modelkarriere altså går strygende, så skal han også bruge sin tid på andre ting.

Kongehuset bekræftede over for BT i april, at prins Nikolai starter på Hærens Sergentskole i Varde til sommer, men ifølge Chris Pedersen er hans nylige magasinforside tegn på, at han nok bliver ved med at lave modelarbejde.

»At han optræder i magasinsammengæng siger noget om, at han ikke vil opgive det lige foreløbig, for hvis han var ligeglad, var der ingen grund til at stille op. Det gør du kun for at øge din pris kommercielt,« siger Chris Pedersen, der vurderer, at prins Nikolai ikke har fået mange håndører for sit forsidejob.

»Han får ikke en krone. Alt sådan noget med magasiner bliver lavet for din portfolio. Magasinerne laver man for at blive set i de rigtige sammenhænge og være cool, og så bliver man booket til kampagner,« siger modeeksperten.

Indehaver af Scoop Models, Bente Lundquist, ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, da det hører under private forhold.

»I en bestemt liga«

Modelbureauet vil dog gerne forholde sig til prinsens kommende uddannelse, for ifølge Sune Palner er prins Nikolais uddannelse på sergentskolen ikke en hindring for ham som model.

»Han er i en bestemt liga, så der er ikke noget der udelukker andet. Han skal kun lave specielle opgaver, så vi får det til at passe, ligegyldigt hvad han beslutter sig for,« siger Sune Palner.

Spørger man Chris Pedersen er der da heller ingen tvivl om, at Scoop Models har skudt papegøjen ved at på prins Nikolai i stand som model.

»Rygtet siger, at han kommer til at optræde i en Burberry-kampagne. Burberry altid har leget med undergrund, og de har har en fascination af biritisk overklasse og royale,« siger Chris Pedersen.

Prins Nikolai skød da også sin karriere i gang på catwalken for Burberry i februar, og fotografen bag Dust-forsiden, Brett Lioyd, er også fotograf for Burberry, men hvorvidt der er en Burberry-kampagne med prins Nikolai på vej, kan Scoop Models ikke bekræfte.

»Jeg kan hverken af- eller bekræfte det, men der er altid mange, der har en masse teorier,« siger Sune Palner.