Sød, svensk og bæredygtig.

Intet er overladt til tilfældighederne, når de kongelige optræder på de bonede gulve.

Det var det heller ikke, da den svenske kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel, tirsdag formiddag besøgte FN-Byen i Københavns Nordhavn i forbindelse med parrets tre-dages besøg i Danmark.

Her talte den svenske tronfølger blandt andet om klima og bæredygtighed til en udvalgt skare af indbudte gæster.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Parrets besøg er en del af et svensk erhvervsfremstød, og kronprinsesse Victoria indledte den officielle del af programmet med at tale om de klimaudfordringer, vi står overfor lige nu.

Men den svenske kronprinsesse sendte også et budskab til os, som ikke var til stede og kunne høre hendes tale.

Hun valgte nemlig at bære en kjole, som signalerer alt det, besøget handlede om:

Svensk erhvervsliv og økologisk ansvarlighed.

Den svenske kronprinsesse Victoria talte i FN-Byen i Københavns Nordhavn. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Den svenske kronprinsesse Victoria talte i FN-Byen i Københavns Nordhavn. Foto: Ida Marie Odgaard

Modeekspert Sille Henning har kigget nærmere på kronprinsesse Victorias kjole og fortæller, at den er fra det svenske mærke 'House of Dagmar'.

»Jeg tænker, at det bestemt ikke er tilfældigt, at hun vælger en kjole fra et svensk mærke, som er kendt for sit bæredygtige design. Ligesom vores egen kronprinsesse er Victoria jo også kendt for at støtte bæredygtighed.«

»Og så er det bestemt ikke tilfældigt, at hun vælger en svensk designer under et svensk erhvervsfremstød,« siger hun.

Kjolen kan købes på Zalando til godt 2.300 kroner. Dermed er det en kjole, der er inden for en del almindelige kvinders budget.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary fotograferet sammen med deres svenske gæster i FN-Byen i Københavns Nordhavn. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary fotograferet sammen med deres svenske gæster i FN-Byen i Københavns Nordhavn. Foto: Ida Marie Odgaard

»Den bliver sikkert snart udsolgt,« tilføjer Sille Henning.

»Kjolen klæder hende rigtig godt. Den er pæn og feminin og i et pænt efterårsprint. Det er en kjole, der lever op til alle de ting, hendes kjole skal. Den er ikke for bar. Den er ikke for kort.«

»Victoria viser rigtig fint, hvordan man kan bære en ret enkel kjole og samtidig være super feminin,« siger hun.

Også vores egen kronprinsesse imponerede modeeksperten. I modsætning til sin svenske gæst var Mary iført et gråt sæt, som næsten lignede et business-suit.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

»Mary var enormt elegant og virkelig flot. Hendes tøjvalg er meget moderne, selv om det ved første øjekast ligner noget meget klassisk,« siger Sille Henning og tilføjer, at det lige nu er meget in for kvinder at putte habitjakken ned i buskerne - sådan som det også ser ud til, at Kronprinsessen har gjort.

Hvor den svenske kronprinsesses tøjvalg virker mere afslappet, udstråler kronprinsesse Mary ifølge modeeksperten et meget skarpt udtryk.

»Mary er altid bevidst om, hvad hun tager på. Hendes tøjvalg tirsdag var mere formelt, mens Victorias er sødt og feminint. Nu var det jo Victoria og Frederik, som var i centrum, så jeg tror, Mary har været meget bevidst om, at hun ikke skulle tage fokus i en pangfarve,« siger Sille Henning.

Det svenske kronprinsessepar besøg fortsætter onsdag, hvor de deltager i forskellige erhvervsarrangementer.