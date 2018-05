Meghan Markle ankom lørdag til Windsor Castle iført en brudekjole, som er meget klassisk og i stil med Markles personlighed.

Det mener modeekspert Chris Pedersen, der er tv-vært på DR K, vært på 'Modeuge Nu' og tidligere moderedaktør.

»Jeg synes, den er usandsynligt smuk og meget moderne. Jeg tænker faktisk, det er meget hende. Den er så enkel og har det kantede og er skåret helt enkelt uden mange dikkedarer. Der er hverken blonder eller knapper,« siger Chris Pedersen.

Meghan Markle. Foto: Andrew Matthews Meghan Markle. Foto: Andrew Matthews

Kjolen er designet af den britiske designer Clare Waight Keller, der er chefdesigner for det franske modehus Givenchy, og der begejstrer modeeksperten.

»Det er ret vildt, for det er et fransk modehus, hun er chefdesigner for. Hun tiltrådte sidste år og fik meget ros for at tage et modehus, der var blevet Kim Kardashian-agtigt og gøre det moderne. Hun er en generation af kvindelige, britiske designere der har sat sit præg,« siger Chris Pedersen.

Han påpeger, at Meghan Markle har valgt en af de hotteste designere lige nu til at designe sin brudekjole.

»Det sjove er, at hun vælger en moderne kjole i klassiske omgivelser, og hun tager så fat i den kvindelige designer, alle holder øje med lige nu, fordi hun er i den cool generation, som betragter mode på en helt anden måde,« siger Chris Pedersen.

Ifølge modeeksperten kan det få stor betydning for en designer - og et modehus - når man designer en brudekjole til et royalt bryllup. Det samme så man, da hertuginde Kate af Cambridge til sit bryllup bar en kjole af designer Sarah Burton fra modehuset Alexander McQueen.

Prince Harry og Meghan Markle. Foto: Jonathan Brady/Pool via REUTERS Prince Harry og Meghan Markle. Foto: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

»Det var med til at gøre det modehus mainstream, pludselig vidste alle, det fandtes. Før var det luksus på et elitært plan, og pludselig forholdt alle sig til det,« siger Chris Pedersen og tilføjer:

»Brudekjolen bliver skrevet ind i historien og kommer til at danne historie. Den designer, der scorer den tjans, får berømmelse verden over.«

Lørdag siger 33-årige Harry ja til sin 36-årige brud, Meghan Markle. Brylluppet foregår i landsbyen Windsor, der ligger godt en times vest for hovedstaden London. Vielsen finder sted klokken 13.00 og BT er til stede ved brylluppet og følger med direkte både før, under og efter vielsen.

