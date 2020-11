Det er velkendt, at kronprinsesse Mary er god til at få modekendere til at falde i svime.

Men torsdag troppede Danmarks kommende dronning op med et look, som både overrasker og trækker paralleller til en legende.

Kronprinsessen havde nemlig ikke bare trukket i et smart, mørkegrønt jakkesæt.

Hun havde også – noget overraskende – iført sig briller helt fra starten af arrangementet.

Kronprinsesse Mary var torsdag i jakkesæt og havde klædt sig på samme måde, som Mette Frederiksen gør, når hun vil signalere seriøsitet, mener modekespert Laura Terkildsen. Foto: Philip Davali

Tidligere har man ellers primært set kronprinsesse Mary bruge læsebriller.

Både det smarte jakkesæt og de matchende briller imponerer modeekspert Laura Terkildsen, der står bag modebloggen Lauralava.dk.

»Brillerne passer smukt til hendes ansigt, selv om de er markante. De tilfører et seriøst og modent udtryk til hendes ellers gennemsikre, feminine 'Audrey Hepburn'-prinsessestil,« siger hun med henvisning til den legendariske Hollywood-skuespillerinde, der var kendt for sin gode stil.

Kronprinsesse Mary deltog torsdag som protektor i 20-års jubilæet hos foreningen Børn, Unge & Sorg. Her holdt hun blandt andet tale om det svære emne 'at miste' og blev selv flere gange rørt til tårer.

Det er ikke så tit, at vi ser Kronprinsessen i et så seriøst jakkesæt. Foto: Philip Davali

»Det er svært – hvis ikke umuligt – at finde mening i at miste én, man elsker. Men det, der giver mening, og noget, der ikke kan tages fra os, er alt det, vi havde med den person,« lød det blandt andet fra Kronprinsessen, der på Facebook efterfølgende fortæller, at det var en svær tale at holde.

»Jeg blev til min egen overraskelse mere rørt, end jeg ville havde troet,« forklarer hun.

Og netop det, at arrangementet var så seriøst, er nok årsag til Marys meget stilfulde og seriøse tøjvalg, mener Laura Terkildsen.

»Det giver hende en voksen, intellektuel udstråling. Hun er trukket i arbejdstøjet. Hun har klædt sig som en autoritet. Normalt er hun ultra feminin, men her er det meget business og briller,« lyder det fra Laura Terkildsen.

Kronprinsesse Mary plejer at være ultra feminin i sin stil - som da hun i september deltog i uddelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og brillerne er heller ikke helt tilfældige. Ifølge Laura Terkildsen er de feminine med en snert af retro, fordi de spidser op ude i siden.

»De klæder hende, men helt ærligt, så er hun typen, der kan gå i alt,« lyder det fra modekenderen.

Med den nye brillestil kan Kronprinsessen nu matche sin mand, kronprins Frederik, der debuterede med sin læsebrille under kronprinsparrets tur til Paris i oktober 2019.

Siden har han flittigt taget sine briller i brug.