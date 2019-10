To dage. Fire kjoler.

Kronprinsesse Mary har nu tilbragt to dage i Paris. Temaet for besøget har været erhvervsliv, og hun og kronprins Frederik har besøgt alt fra hospitaler til olieselskaber.

Og det har man kunne se meget tydeligt på Kronprinsessens påklædning, hvis man spørger modeekspert Laura Terkildsen.

»Hun er ekstremt god til at klæde sig efter begivenheden. Hun bruger det som et redskab til at kommunikere, det er meget imponerende,« siger hun.

Kronprinsesse Mary i mandagens første kjole af den danske deigner Ole Yde. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Kronprinsesse Mary i mandagens første kjole af den danske deigner Ole Yde. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Laura Terkildsen beskriver de fire kjoler, kronprinsesse Mary har båret, som klassiske prinsessekjoler.

»De er alle i klassisk 50'er stil, dog ser hun slet ikke gammeldags ud i dem. Det er nemlig meget moderne lige nu,« forklarer hun.

Det passer perfekt til begivenheden.

Det samme gør de blå og hvide farver, der giver hende et erhvervsmæssigt præg, ifølge modeeksperten.

Après avoir assisté à une conférence sur l'architecture, le prince Frederik et sa femme la princesse Mary de Danemark ont participé à une réception pour le 30ème anniversaire de la Grande Arche de la Défense à Paris, le 7 octobre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage Crown Prince Frederik of Denmark and Crown Princess Mary of Denmark are seen during a reception at "La Grande Arche" following an Architecture conference on the 30th anniversary of "La Grande Arche" on day one of the Royal Visit on October 7th, 2019 in Paris, France. Foto: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE Vis mere Après avoir assisté à une conférence sur l'architecture, le prince Frederik et sa femme la princesse Mary de Danemark ont participé à une réception pour le 30ème anniversaire de la Grande Arche de la Défense à Paris, le 7 octobre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage Crown Prince Frederik of Denmark and Crown Princess Mary of Denmark are seen during a reception at "La Grande Arche" following an Architecture conference on the 30th anniversary of "La Grande Arche" on day one of the Royal Visit on October 7th, 2019 in Paris, France. Foto: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

Dog er der en undtagelse i den sorte kjole med hvide prikker, hun bar mandag aften.

»Havde den været rød, så var hun som taget ud af filmen 'Pretty woman'. Det er den flotteste, hun har båret i lang tid. Hele det her 50’er look er fantastisk,« siger Laura Terkildsen.

De er samtidig alle meget veludførte. Specielt den Kronprinsessen bar tirsdag aften til middagen på rådhuset i Paris.

»Den har meget smukt skulpterede pufærmer. Den type diskrete pufærmer kan man ikke bare lige lave. Det er virkelig veludført håndværk,« siger Laura Terkildsen.

Tirsdagens første kjole af den danske designer Mark Kenly Domino Tan. En kjole hun har båret før. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tirsdagens første kjole af den danske designer Mark Kenly Domino Tan. En kjole hun har båret før. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De veludførte kjoler med en gennemtænkt silhuet, hvor der er fokus på taljen, gør de - ellers lidt tunge kjoler - meget lette, når de sidder på Kronprinsessen.

»Jeg er sikker på, at hun bruger sin påklædning som et sprog,« siger Laura Terkildsen og fortsætter:

»Når man i de fleste tilfælde mest af alt optræder på billeder, så bliver kjolerne en måde at kommunikere på.«

Kronprinsen og Kronprinsessen er i Paris til onsdag formiddag, hvor de som det sidste besøger skolen Lamartine og det franske økonomi- og finansministerium.