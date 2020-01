Modeekspert Laura Terkildsen fulgte med, da ministre og andre udvalgte var til taffel på Amalienborg Slot 1. januar.

Hun har givet sit bud på, hvordan nogle af de kjolevalg, der var blevet taget i den anledning, klarede sig på den røde løber.

Aftenens hovedperson var dronning Margrethe, som vakte lidt opsigt i en kjole med en meget smal silhuet. Tidligere har hun ofte båret noget, som havde meget mere fyld i skørtet forklarer, hun videre.

»Hun så rigtig godt ud. Jeg synes, hun skal have seks ud af seks stjerner, fordi hun er firs år og er virkelig godt klædt. Hun har jo valgt en meget stærk farve, men det ser rigtig godt ud til hendes grå hår,« lyder det videre fra eksperten.

Dronning Margrethe ankommer til nytårstaffel. Hun får seks ud af seks stjerner for valg af kjole. (foto Keld Navntoft/Ritzau Scanpix ) Foto: Keld Navntoft Vis mere Dronning Margrethe ankommer til nytårstaffel. Hun får seks ud af seks stjerner for valg af kjole. (foto Keld Navntoft/Ritzau Scanpix ) Foto: Keld Navntoft

En anden, der klarede det vildt godt med påklædning, var kronprinsesse Mary. Hun var i velour, som var et hovedtema for moden denne januar aften.

Laura Terkildsen siger, at selvom det er en kjole, man har set hende i tidligere, så er den nutidig og klædelig.

»Den klæder hende rigtig godt og viser hendes figur rigtig fint, og selvom den ikke er meget opsigtsvækkende,siger eksperten og uddyber:

»Så er det en rigtig flot kjole til hende. Hun er som altid ulastelig klædt.«

Kronprinsesse Mary og Kronprins Frederik ankommer Dronning Margrethe afholder nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og Hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg, onsdag den 1. januar 2020 .(foto Keld Navntoft/Ritzau Scanpix ) Foto: Keld Navntoft Vis mere Kronprinsesse Mary og Kronprins Frederik ankommer Dronning Margrethe afholder nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og Hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg, onsdag den 1. januar 2020 .(foto Keld Navntoft/Ritzau Scanpix ) Foto: Keld Navntoft

Modeeksperten er dog ikke helt lige så imponeret over prinsesse Maries valg af kjole.

Den var ligesom kronprinsesse Marys kjole, også var genbrug fra tidligere.

»Kjolen ser lidt mere bedaget ud, man kan ligesom se, at den er syet om. Jeg er ikke helt så imponeret, som jeg er over kronprinsesse Marys kjole, som selvom den er genbrug er meget aktuel, siger Laura Terkildsen og uddyber:

»Udskæringen på prinsesse Maries kjole er ikke så meget i den rette modemæssige ånd. Jeg tror, hun får tre ud af seks stjerner for det valg.«

Prinsesse Maries kjole vakte ikke stpor lykke ved eksperten, og den fik kun tre ud af skes stjerner. Foto: Keld Navntoft Vis mere Prinsesse Maries kjole vakte ikke stpor lykke ved eksperten, og den fik kun tre ud af skes stjerner. Foto: Keld Navntoft

Den kjole, som Terkildsen, dog var mindst imponeret over, var miljøminister Lea Wermelins sorte kjole, som havde helt lange ærmer og gik helt op i halsen.

»Den gør ikke noget godt for hende. Jeg synes altså, den er kedelig. Når den nu er i et så uopsigtsvækkende stof, så kunne man godt have givet den fuld gas på design, lyder det fra Terkildsen.

»Det valgte man heller ikke at gøre. Jeg er ked af at sige det, men den er altså for sølle, og jeg giver den derfor en ud af seks stjerner.«

Den sorte kjole var den mindst flotte denne aften.

Miljøminister Lea Wermelin. Regeringen havde taget aftenens dårligste valg med kjole, lød det fra modeeksperten. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Miljøminister Lea Wermelin. Regeringen havde taget aftenens dårligste valg med kjole, lød det fra modeeksperten. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

Forsvarsminister Trine Bramsen forklarede selv, at hun ikke følte, hun kunne dukke op i lyserødt tyl, og derfor kom hun i en mørk kjole i brokadestil.

Til stor ros fra Laura Terkildsen.

»Jeg synes, hun klarede det ret godt. Hun får fem ud af seks stjerner,« lyder dommen.

»Det er ikke en tidløs kjole. Man kan sagtens kigge på den om nogle år og tænke, hvad dælen havde hun gang i, men jeg synes, det er et meget moderigtigt valg af gallakjole.«

Trine Bramsen ved nytårstaffel. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Trine Bramsen ved nytårstaffel. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

En af de helt store helte ved nytårstaffel var Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister. Hun havde en meget nytænkende kjole på. Den havde nemlig bukser under skørtet.

»Det er et brud på etiketten, men jeg synes, hun klarer det helt vildt elegant, så på den måde, så er det kun et lille brud,« lyder det fra eksperten, som slår fast, at hun siger vi lever i en tid, hvor man godt må udfordre etiketterne.

Det, synes hun, Ane Halsboe-Jørgensen gjorde på en smuk måde.

Det høster hende fem af seks stjerner, lyder det fra Terkildsen.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen får fem ud af seks stjerner for valg af kjole. Det var blevet til seks stjerner, hvis hun havde taget et skørt under, lyder det fra modeekspert Laura Terkildsen.(foto Keld Navntoft/Ritzau Scanpix ) Foto: Keld Navntoft Vis mere Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen får fem ud af seks stjerner for valg af kjole. Det var blevet til seks stjerner, hvis hun havde taget et skørt under, lyder det fra modeekspert Laura Terkildsen.(foto Keld Navntoft/Ritzau Scanpix ) Foto: Keld Navntoft

Statsminister Mette Frederiksen var også i velour, ligesom kronprinsesse Mary og prinsesse Benedikte, men ikke til stor begejstring for modeeksperten.

»Kjolen overholder alt det, den skal, og den sidder godt på hende, men jeg synes, den er lidt kedelig, lyder det fra Terkildsen.

»Den bliver bare for tung at se på. Lidt gammeldags og konet.«

Hun giver statsministeren tre ud af seks stjerner for sin gallakjole, som ikke klarede sig så godt, som Marys velourkjole.