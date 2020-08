Endnu engang er der fokus på prins Andrew i sagen om Jeffery Epsteins sex-slaver og voldtægtsofre, som prinsen beskyldes for at have været en del af. Og her kommer pikante lyster frem i lyset.

Nu fortæller offeret Virginia Giuffre, der blev holdt fanget af Epstein og ifølge hende selv lånt ud til prins Andrew, nemlig om prinsens fetish'er.

Det skriver New York Post.

Virginia Giuffre blev under sit mangeårige fangeskab ved Epstein lånd ud til prins Andrew ad flere omgange. Den ene gang var et to-dages ophold med prinsen på Epsteins ranch på en ø i Santa Fe. Her skulle hun uagtet sine egen lyster opfylde, alt hvad prins Andrew havde brug for.

Her ville prins Andrew blandt andet slikke Virginia Giuffre mellem tæerne. Noget, han skulle være særdeles glad for, og som gav Virginia Giuffre kvalme.

Disse påstande kom frem i lyset, da et dokument fra Epstein-anklageren i sidste uge blev offentliggjort. I dokumentet står flere af Virginia Giuffre påstande om misbrug af den nu afdøde multimillionær Jeffery Epstein, hans håndlanger og kæreste Ghislaine Maxwell og et hav af forskellige rige og magtfulde mænd beskrevet. Herunder fortællinger om prins Andrew.

Fortællinger om rigmændenes bizarre seksuelle præferencer.

Ifølge Virginia Giuffre har hun haft sex med prins Andrew tre gange, hvor hun har været udlånt af Epstein og Maxwell. En anklage, som prins Andrew har afvist.

»Han elskede mine fødder og slikkede endda mellem dem. Men det var et brist i vores intimitet. For ham var jeg bare endnu en pige, for mig var han bare endnu et job,« anklager Virginia Giuffre.

Misbrugt af prinsen på ø

Misbruget af prins Andrew skulle have fundet sted da Virginia Giuffre var omkring 17-18 år. Her blev hun sendt ud til Epsteins ø, hvor hans ranch lå. Hun fik ikke af vide, hvem af Epsteins venner, hun skulle møde.

Og da hun kom derud, stod prins Andrew der. Ifølge Virginia Giuffre hilste han blot med 'Hej'.

Herefter tog han armene rundt om hendes talje og hilste på hende, som en gammel ven ville gøre det. Virginia Giuffre krammede ham tilbage, mens hun tænkte på, hvad hun kom til at stå model til de kommende dage.

De forskellige ydelser Virginia Giuffre skulle tilbyde prisen varierende meget. Alt fra sex til en tur på hesteryg. Men uanset ydelse væmmedes hun altid bagefter.

Efter at have vartet prins Andrew op på alle tænkelige måder, blev Virginia Giuffre fløjet tilbage til Epstein og Maxwell.

Her vil de spørge ind til, hvordan det hele var gået, og hvad Virginia Giuffre og prins Andrew havde lavet. Her fortalte Virginia Giuffre, hvad hun vidste, Epstein og Maxwell ville høre: At de havde hygget sig og svømmet i poolen, at prinsen havde fået massage, og at hun havde givet ham et farvelkys.

Epstein anklagerne har sagt, at Virginia Giuffres beretninger er 99 procent sande. Men ifølge britiske The Sun, har hendes advokater sagt, at noget af det er opdigtet.