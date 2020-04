Det var et tilløbsstykke uden lige, da milliardærdatteren Marie-Chantal Miller blev gift med dronning Margrethes nevø, den dansk-græske ekskronprins Pavlos.

I et interview med B.T. fortæller den græske ekskronprinsesse om, hvordan det var pludselig at blive en del af den kongelige familie, ligesom hun også fortæller om sin nye bog om gode manerer og sit syn på dronning Margrethe.

»Jeg er så velsignet at have sådan fantastiske svigerforældre. De er en meget sammentømret og lykkelig familie, der altid har fået mig til at føle mig velkommen uanset hvad,« fortæller Marie-Chantal til B.T. om sine svigerforældre, dronning Margrethes lillesøster, eksdronning Anne-Marie, samt den græske ekskong Konstantin.

Marie-Chantal har netop udgivet bogen ‘Manners Begin at Breakfast’ om, hvordan man lærer børn gode manerer. Og det er i den forbindelse, at interviewet finder sted.

Det var i 1995, at Marie-Chantal Miller, der er datter af den amerikanske milliardær Robert Miller, som i 1963 grundlagde livsværket Duty Free Shoppers, blev kongelig.

Det skete ved et stort bryllup i London, hvor der ifølge britiske medier var så mange kongelige gæster, at det var det største royale opbud ved et bryllup, siden dronning Elizabeth og prins Phillip blev gift i 1947.

Marie-Chantal har tidligere fortalt, hvordan hun mødte dronning Anne-Maries ældste søn på en ‘blind date'.

En af hendes venner havde tidligere haft succes med at introducere Marie-Chantals storesøster Pia for en mand – rigmanden og arvingen Christopher Getty – og vennen var sikker på, at han nu også havde fundet den rette mand til Marie-Chantal.

Marie-Chantal har netop udgivet en ny bog om børneopdragelse. Foto: Courtesy of Marie-Chantal

Et år tog det vennen at overtale Marie-Chantal. Og det viste sig at være en god beslutning. For da hun mødte ekskronprins Pavlos, slog det gnister.

»Vi klikkede. Det var kærlighed ved første blik. Jeg vidste, at han var den person, jeg skulle giftes med,« fortalte hun til Vanity Fair i 2008.

I interviewet med B.T., der er foregået over mail, fortæller hun, at svigerforældrene allerede tog godt imod hende fra starten.

»I de tidligere dage, lige i starten da jeg var forlovet med Pavlos, spurgte jeg dem glædeligt om forskellige ting, som jeg ikke vidste meget om. De fik mig aldrig til at føle mig ubehageligt til mode, da jeg spurgte - og det er for mig perfekte manerer,« fortæller ekskronprinsessen med reference til sin bog.

Det var et stort tilløbsstykke, da Marie-Chantal Miller i 1995 blev gift med den græske ekskronprins Pavlos ved et stort bryllup i London.

Siden Marie-Chantal blev gift med ekskronprins Pavlos, har parret fået fem børn. De første to børn, datteren prinsesse Maria-Olympia og sønnen prins Constantine-Alexios, blev født i henholdsvis 1996 og 1998.

Mens hun i 2000 var gravid med sit tredje barn, prins Achileas-Andreas, grundlagde hun sin børnetøjskollektion ‘Marie-Chantal’, der er klassisk og luksuriøs børnetøj. Tøjet er siden blevet solgt over hele verden, og Marie-Chantal har blandt andet satset en del på Asien.

Hun tilbragte nemlig en del af sin barndom i Hong Kong, hvor hendes far byggede sit 'Duty Free Shops'-imperium op, og derfor havde hun kendskab til, at man i Asien gør mere ud af pænt børnetøj end i for eksempel USA, har hun tidligere fortalt til New York Times.

I mange år boede Marie-Chantal med sin mand og børn primært i London, hvor den græske ekskongefamilie har haft base, siden det græske monarki blev afskaffet i 1970’erne.

For nogle år siden flyttede ekskronprinsparret tilbage til Marie-Chantals amerikanske hjemby New York for at være tættere på deres ældste børn, der var begyndt at læse på universitetet i den amerikanske metropol.

Ud over erhvervseventyret med børnetøjet er Marie-Chantal også aktiv i erhvervslivet som bestyrelsesmedlem I Duty Free Shop Group, som hendes far stadig ejer en pæn andel af.

Bogen ‘Manners Begin at Breakfast’ har Marie-Chantal skrevet blandt andet, fordi hun er blevet opfordret til det af folk på de sociale medier, hvor hun er meget aktiv.

Sine egne manerer har hun lært hjemmefra.

Den græske ekskronprinsfamilie har flere gange tilbragt julen i Danmark. Her ses de ved en tidligere jul på Fredensborg Slot sammen med resten af den store kongelige familie. Bagest fra venstre er det Carina Axelson, prins Gustav af Berleburg, prinsesse Nathalie, prins Joachim, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik med lille prins Christian, prins Philippos, prinsesse Theodora, prins Nikolaos, kronprins Pavlos med Odysseus, prinsesse Marie-Chantal, Carlos Morales, prinsesse Alexia med lille Carlos. Forrest siddende prinsesse Benedikte, prins Richard, dronning Margrethe, prins Henrik, dronning Anne-Marie, kong Konstantin. Forrest børnebørnene, prins Nikolai, prins Felix, Maria-Olympia, Arietta, Constantine-Alexios, Annemarie og Achileas-Andreas. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Da jeg var lille, havde min far travlt med at opbygge sin forretning. Men selv om han havde travlt, insisterede han alligevel altid på, at vi sad sammen og spiste morgenmad,« fortæller hun.

»Vi var iklædt vores skoleuniformer, og vores forældre forventede, at vi var ordentligt klædt på, at vores hår var redt, og at vores hænder var vasket, før vi satte os ved bordet,« siger hun og fortæller, at sådan var forventningerne ved alle måltider.

Selv om det måske for nogle kan lyde lidt som en streng opdragelse, så husker Marie-Chantal det dog mere som ‘rare grænser og en dejlig familietid’.

»Min far havde travlt, men han havde tid til at sætte sig og have en samtale og bruge, hvad jeg vil kalde ‘glædelig tid’, ved bordet. Jeg har fortsat med at videreføre det gennem mit eget liv,« fortæller hun.

Det græske kongehus er ofte repræsenteret ved store europæiske royale begivenheder. Her ses ekskronprinsesse Marie-Chantal med sin mand ved den svenske prinsesse Madeleines bryllup i 2013. Foto: Maja Suslin / SCANPIX

Den græske ekskongefamilie har et tæt forhold til den danske kongefamilie, og derfor har Marie-Chantal ved flere lejligheder været i Danmark. Dels til officielle fester og gallamiddage, og dels til julesammenkomster.

»Jeg synes, at danskerne har utroligt gode manerer, er glade og meget venlige,« siger hun og tilføjer, at det i virkeligheden er det, som det hele handler om.

Marie-Chantal har også flere gange mød dronning Margrethe, som hun nærer stor respekt for:

»Hendes majestæt dronning Margrethe er en utrolig kvinde, der har mange talenter. Hun er så kunstnerisk og belæst, og det er, hvad jeg mest holder af ved hende,« skriver hun og tilføjer:

Vis dette opslag på Instagram Thankful Happy thanksgiving from my family to yours Et opslag delt af Marie-Chantal of Greece (@mariechantal22) den 28. Nov, 2019 kl. 10.29 PST

»Jeg er den midterste af tre søstre, så jeg elsker dynamikken mellem Dronningen og hendes søstre.«

Marie-Chantal svarer ikke på spørgsmålet om, hvorvidt hun og hendes familie var inviteret med til Dronningens fødselsdag, som nu er blevet aflyst grundet coronakrisen.

Hun vil dog gerne give sit besyv med i forhold til, hvad hun synes om, at også de kongelige arrangementer er blevet ramt af situationen:

»Denne virus diskriminerer ikke, og vi er alle potentielle ofre. Vi må huske, at vi alle må stå sammen i dette,« skriver hun.