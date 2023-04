Søndag fejrede dronning Margrethe sin 83-års fødselsdag på Amalienborg for første gang i fem år.

Lidt over middag søndag blev spændingen så udløst – Dronningen og hele familien viste sig.

Mens der blev vinket med flag og råbt tillykke, spottede prins Christian og prinsesse Isabella noget i luften, som trak opmærksomheden mod himlen.

Det viser billeder fra fejringen. Her fløj vandflyveren – der flyver mellem København og Aarhus – nemlig forbi og hen over Amalienborg, skriver Billed-Bladet.

Under fejringen af Dronningen på balkonen af Christian 9. palæ trak noget i luften opmærksomheden hos blandt andet prins Christian og prinsesse Isabella. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Under fejringen af Dronningen på balkonen af Christian 9. palæ trak noget i luften opmærksomheden hos blandt andet prins Christian og prinsesse Isabella. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge Billed-Bladet pegede både prins Christian og prinsesse Isabella på maskinerne og forklarede herefter Dronningen, at maskinen var en speciel flyvemaskine.

Vandflyveren er nemlig udstyret med to pontoner, der i stedet for hjul gør det muligt for flyveren at lande på vand.

Søndagens fejring og fremvisning med hele familien på balkonen, var anden gang, dronning Margrethe viser sig for offentligheden efter sin rygoperation i februar – og har nu genoptaget sine funktioner som regent.

Det var også første gang i lang tid, at hele den kongelige familie var samlet, og det blev af B.T.s royale korrespondent kaldt en præstation af Dronningen.