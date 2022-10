Lyt til artiklen

Det har været en begivenhedsrig uge for den norske prinsesse Märtha Louise.

For nye undersøgelser viser, at mere end halvdelen af den norske befolkning mener, hun bør have frataget sin prinsessetitel, samtidig med at hun og hendes kontroversielle forlovede har fået kongehusets popularitet til at styrtdykke.

Og stadig har prinsesse Märtha Louise og shaman Durek Verrett haft overskud til at rende til premierer med prinsessens døtre.

Mandag var det prinsesse Märtha Louises 17-årige datter Leah Isadora Behn, der havde forpremiere på realityprogrammet 'Powerwomen Norge', hvor man følger hendes virke som beautyinfluencer.

Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1600 kroner. Foto: LISE ASERUD Vis mere Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1600 kroner. Foto: LISE ASERUD

Og her troppede prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett op på den røde løber sammen med Leah Isadora Behns to søstre.

Onsdag var det så prinsessens 19-årige datter Maud Angelica Behns tur til at debutere, og her mødte prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett atter op for at vise deres støtte.

Prinsesse Märtha Louises ældste datter fulgte nemlig i sin afdøde far Ari Behns fodspor og havde sin første kunstudstilling med tre oliemalerier på kulturhuset i Ås.

På Instagram har både Märtha Louise og Durek Verrett beskrevet, hvor stolte de er af døtrene, men den norske presse har de ikke haft ord tilovers for.

Tilmed fik pressen mundkurv på få minutter inden 'Powerwomen Norge'-premieren, skriver norske Dagbladet.

Til forpremieren på realityshowet mandag fik den fremmødte presse nemlig besked på, at de ikke måtte stille spørgsmål til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett om den seneste tids kontroverser omkring prinsessetitlen og Durek Verretts påstået helbredende medaljoner.

Det kalder presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen for »helt uhørt« overfor Dagbladet, men han vurderer, at det norske kongehus bare har fået »lidt for meget frihed til at diktere den norske presse« gennem årene.

Prinsesse Märtha Louise har døtrene Maud Angelica på 19 år, Leah Isadora på 17 år og Emma Tallulah på 14 år med den afdøde kunstner Ari Behn.