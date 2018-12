Marius Borg Høiby, der er søn af den norske kronprinsesse Mette-Marit, arbejder ikke længere som redaktør på luksusmagasinet Tempus i London.

'Tempus Magazine er afviklet, og der er derfor ingen, der arbejder der længere,' skriver Marius Borg Høiby i en sms til norsk Se og Hør.

Han er derfor flyttet hjem til Norge.

Tilbage i april kom det frem, at den 21-årige nordmand havde fået job som trendredaktør på magasinet, der omtalte ham som prins - hvilket han dog ikke er. Mette-Marit fik ham nemlig før, hun mødte kronprins Haakon.

Den seneste tid har været tumultarisk for Marius Borg Høiby.

Frøst afbrød han et studieophold i Los Angeles, dernæst en ansættelse som trainee hos modekonge Phillip Plein i Milano, hvorefter han scorede jobbet i London og flyttede dertil med sin modelkæreste, Juliane Snekkestad.

»Han er en meget kreativ sjæl, som er god til at tage billeder og filme, og han har ønsket at arbejde kreativt længe. Han har fået dette job, som giver ham mulighed for at lære, så jeg tror, han stortrives. Vi er meget glade for, at han har fundet et sted, han trives så godt,« sagde kronprinesse Mette-Marit i et interview med Norges svar på DR, NRK.

Marius Borg Høiby var senest i gang med at indspille en række videoer for Tempus, hvor han prøvekørte luksusbiler. Men det bliver der altså ikke mere af nu.