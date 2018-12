Den norske kronprinsesse Mette-Marits ældste søn, Marius Borg Høiby, har fået nyt job - og denne gang skal han lave noget helt andet end før.

Tilbage i april måtte han skuffet vende snuden tilbage mod Norge, efter et job i London faldt igennem.

Han var ellers blevet ansat som trendredaktør på magasinet Tempus, hvor han skulle prøvekøre luksusbiler.

Men det job blev hurtigt afviklet igen, fordi jobbet forsvandt, da magasinet lukkede.

Nu skal den 21-årige Marius Borg Høiby derfor give sig i kast med noget nyt, og denne gang er det så et job i marketingsbranchen, der har fanget hans opmærksomhed.

Han skal i januar og februar arbejde i salgs- og marketingsafdelingen i Selvaag Bolig, skriver VG.

De har talt med koncerndirektør for kommunikation og marked i Selvaag Bolig, som bekræfter, at Høiby skal arbejde for dem.

Dog har han ikke yderligere kommentarer.

Kronprinsesse Mette-Marit og sønnen Marius Borg Høiby. Foto: VEGARD WIVESTAD GROTT Vis mere Kronprinsesse Mette-Marit og sønnen Marius Borg Høiby. Foto: VEGARD WIVESTAD GROTT

Da Marius Borg Høiby fik jobbet hos Tempus tilbage i april, var magasinet meget glade for at få det royale islæt i firmaet.

De valgte at kalde ham prins i deres pressemateriale - men det er han slet ikke, for Mette-Marit fik ham inden hun mødte den norske kronprins Haakon.

Den seneste tid har været tumultarisk for Marius Borg Høiby.

Først afbrød han et studieophold i Los Angeles, dernæst en ansættelse som trainee hos modekonge Phillip Plein i Milano, hvorefter han scorede jobbet i London og flyttede dertil med sin modelkæreste, Juliane Snekkestad.