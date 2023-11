Da kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit stod frem som par, rettede pressen straks sig blik mod kvinden, som kunne blive hustru til landets kommende regent.

Der blev boret og gravet i hendes fortid, hvor hun blandt andet havde prøvet stoffer, og det hele kulminerede i en pressekonference på slottet, hvor hun udlagde sin side af historien.

»Jeg befandt mig i et miljø, hvor den slags blev prøvet, og vi gik ud over grænserne. Det har været en dyrekøbt erfaring for mig, som har taget mig lang tid at bearbejde. Og for at der ikke skal herske nogen tvivl om, hvor jeg står i dag, så vil jeg også sige, at jeg benytter anledningen her til at tage afstand fra narkotika,« sagde hun.

Selvom det er mange år siden, pressemødet fandt sted, er det ikke en oplevelse, hun har glemt. Og hun ser bestemt ikke tilbage på det med milde øjne.

Mette-Marit åbner i sin mands bog op om de mange udfordringer, de mødte, da de stod frem som par. Foto: NTB/Reuters/Ritzau Scanpix

Det sker i kronprins Haakons nye selvbiografi.

'Seancen kan stadig gøre mig vred. Jeg forstår behovet for historier, en ung enlig mor er nødt til at bekende sine synder, før hun kan komme ind i denne familie. Jeg indser, at det er det, der skal til, for at folk accepterer mig,' fortæller hun og fortsætter:

'Samtidig er det for nemt at blive fanget af romantikken i historien, kvinden, der bekender sine synder og bliver vasket ren. Jeg kan love dig, at der ikke er noget romantisk ved at blive vasket fri for synder i fuld offentlighed. Det er forfærdeligt.'

Kronprinsen selv husker også, at der var en voldsom masse negativitet omkring parret.

'Mange mennesker følte sig berettiget til at sige noget højt om os to og om hende. Det er en surrealistisk oplevelse at se folk på tv tale ned om ens kæreste og sige, at to forelskede mennesker burde slå op,' skriver han.