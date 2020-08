Begejstringen hos det norske folk var til at overse, og vejen til alteret blev meget lang og krævede en alternativ indsats, da den norske kronprins Haakon i slutningen af 1990'erne forelskede sig i en fraskilt, enlig mor, der endda havde en fortid med stoffer.

Men trods alle odds fik kronprins Haakon sin kronprinsesse. Og trods nogle uheldige bump på vejen har kronprinsesse Mette-Marit, der onsdag fylder 47 år, markeret sig som en vellidt og essentiel del af det norske kongehus, og hun har banet vejen til en dag at blive en god dronning.

Det vurderer kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen.

»Hun har jo klaret det meget godt, og har vist, at noget af det, der er vigtigt, når de kongelige vælger ægtefæller, er, at de har vilje og personlighed. Og det har hun jo,« siger han.

Både kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, der tidligere hed Tjessem Høiby til efternavn, forsøgte allerede fra begyndelsen af deres forhold at være åbne om hendes fortid.

Det var moderne tider i Norge i 2001, da kronprins Haakon fik sin kronprinsesse. Samtidig fik han nemlig også bonussønnen Marius. Foto: JERRY LAMPEN Vis mere Det var moderne tider i Norge i 2001, da kronprins Haakon fik sin kronprinsesse. Samtidig fik han nemlig også bonussønnen Marius. Foto: JERRY LAMPEN

Alligevel blev de overraskede over den megen negative opmærksomhed, som fortiden fik. Der blev hurtigt sået tvivl om, hvorvidt den kvinde, som den norske kronprins havde mødt i 1999 på musikfestivalen Quart i Kristiansand, var den rette til at føre kongehuset videre.

Det krævede derfor en alternativ indsats at overvinde Norge.

Først stod kronprins Haakon frem i et større interview på norsk tv og fortalte om sin kommende kone, men da kritikken af Mette-Marits vilde ungdom fortsatte, endte hun med selv kort inden det royale bryllup at holde et pressemøde, hvor hun fortalte om sin fortid.

Mette-Marit havde haft en vild ungdom, der blandt andet indebar stoffer, ligesom faderen til hendes første barn, sønnen Marius, også havde haft en narkodom.

Kronprins Haakon med Mette-Marit Tjessem Hoiby få dage inden de blev gift. Foto: JERRY LAMPEN Vis mere Kronprins Haakon med Mette-Marit Tjessem Hoiby få dage inden de blev gift. Foto: JERRY LAMPEN

»Jeg befandt mig i et miljø, hvor den slags blev prøvet, og vi gik ud over grænserne. Det har været en dyrekøbt erfaring for mig, som har taget mig lang tid at bearbejde. Og for at der ikke skal herske nogen tvivl om, hvor jeg står i dag, så vil jeg også sige, at jeg benytter anledningen her til at tage afstand fra narkotika,« fortalte den kommende prinsesse ifølge Jyllands-Posten.

Mette-Marit brød også i gråd ved seancen, hvor kronprins Haakon dog kom hende til undsætning og fortalte, at han aldrig selv havde taget stoffer.

Tre dage efter det famøse pressemøde fik Norge en ny kronprinsesse, da parret blev viet i Oslos Domkrike.

På billederne kunne hele verden se, at Norges kommende konge ikke kun havde fået en kommende dronning, men også en bonussøn i form af den fireårige Marius.

Da Mette-Marist førstfødte - Marius Borg Høiby - var mindre, var han altid med på familiebillederne - men i 2017 oplyste Mette-Marit til offentligheden, at hendes ældste søn, der ikke bærer titlen prins, ikke ønsker at leve et offentligt liv. Foto: SCANPIX NORWAY Vis mere Da Mette-Marist førstfødte - Marius Borg Høiby - var mindre, var han altid med på familiebillederne - men i 2017 oplyste Mette-Marit til offentligheden, at hendes ældste søn, der ikke bærer titlen prins, ikke ønsker at leve et offentligt liv. Foto: SCANPIX NORWAY

I 2004 kunne kronprins Haakon og Mette-Marit præsentere Norge for en ny tronfølger i form af deres førstfødte, prinsesse Ingrid Alexandra. Og knap to år efter kom sønnen prins Sverre Magnus til.

Siden er Mette-Marit faldet godt til kronprinsesserollen – dog har hun ikke undgået nogle få bump på vejen.

I 2014 fik kronprinsparret kritik, da de sendte deres to fælles børn i privatskole. Desuden er hun blevet kritiseret for at gå i meget dyre designerkjoler.

Dertil kommer lidt ballade i forholdet mellem Mette-Marit og hendes dengang lidt for åbenmundede far, Sven O. Høiby, i begyndelsen af forholdet med den norske kronprins. Mette-Marit fik efterfølgende et mere anstrengt forhold til sin far, der også var kendt for at være glad for kvinder og alkohol, hvilket hun efter faderens død har fortalt om.

De seneste sommerbilleder af den norske kronprinsfamilien har været uden Mette-Marits voksne søn Marius. Foto: LISE ASERUD Vis mere De seneste sommerbilleder af den norske kronprinsfamilien har været uden Mette-Marits voksne søn Marius. Foto: LISE ASERUD

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen kan man drage en parallel mellem det, man så med Mette-Marits far, og det man for nyligt har set med den britiske hertuginde Meghans far.

»Det var selvfølgelig et eksperiment – en risiko – man løb i Norge, da kronprinsen giftede sig med en, der har noget slæbende fra tidligere forhold. Men det har vist sig, at den egentlige risiko måske ikke er kvinden selv, men familien,« siger han. Trods bekymringerne har Mette-Marit vist sig at være en succes.

Sebastian Olden-Jørgensen er da heller ikke i tvivl om, at hun en dag også bliver en god dronning:

»Ja, det tror jeg, hun vil. Stilmæssigt vil hun nok komme til at ligne kronprinsesse Mary meget, når Mary bliver dronning. Som borgerligt fødte har de begge lidt mere brug for at holde på formerne i forhold til deres ægtefæller, der er født til det kongelige liv. Er man født til det, kan man være mere afslappet. Jeg forventer, at de som dronninger vil bliver mere formelle og mere stive i det end deres mænd. De skal jo også bevare en respekt og ophøjethed,« siger han.